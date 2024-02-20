MLB／David Peralta轉戰小熊！僅簽小聯盟合約　傷病、年紀成主因

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根據大聯盟官網記者Mark Feinsand透露，小熊隊與David Peralta達成共識，雙方簽下一份小聯盟合約，David Peralta現年已36歲，去年賽季與道奇隊簽下一年650萬美元合約，然而David Peralta或許是受到傷勢影響，去年賽季在422個打席中，僅繳出了0.259/.294/.381的打擊三圍，全季只打出了7發全壘打，這是他自2016年受傷賽季以來，產量第2低的一年，同時他的上壘率和長打率，都是職業生涯中最低的一年。
去年賽季結束後，David Peralta也接受了手術，修復右手肌腱的撕裂傷勢，當時美媒報導透露，他預計將在三月恢復傳球和打擊訓練，可能會導致在春訓中落後。由於打擊端輸出能力如今在聯盟當中僅算中等，以及受傷與年齡關係，他只能得到小聯盟合約，但過去David Peralta是一名防守能力相當出色的外野手，若他能從手術中成功恢復、手臂力量仍舊優異，他應該還能夠是一名穩定的外野防守者。
36歲的David Peralta，大聯盟10年生涯前期，幾乎都在亞利桑那響尾蛇隊度過，直到前年賽季才被交易至坦帕灣光芒，上個賽季則是轉戰洛杉磯道奇，他曾於2018年獲選國聯外野銀棒獎、隔年則是國聯外野手金手套得主，攻守能力在過去都十分優異。
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