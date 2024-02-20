NBA／36歲老將Mike Conley確定續留灰狼！簽2年合約總價值達6.6億
明尼蘇達灰狼砸重金留後場老將！根據美國媒體報導指出，灰狼球團在今（20）日和現年36歲的後衛康利（Mike Conley）簽下2年2100萬美金（約新台幣6.6億元）合約。此筆合約跑完後，Mike Conley也將達到39歲，灰狼幾乎可說是簽下了Mike Conley剩餘的籃球生涯，也能看出球團對這位後場老將的重視。
記者林之越/綜合報導
根據美國媒體《ESPN》的知名記者「沃神」沃納洛斯基（Adrian Wojnarowski）的推特指出，灰狼球團以2年2100萬美金（約新台幣6.6億元）和後衛Mike Conley簽下2年合約，確保他在本季結束以後不會進入自由市場。
Mike Conley可以說是灰狼這兩年在例行賽持續進步的功臣之一，他在2023年轉戰灰狼後的24場比賽中，場均交出近5年新高的14分，外加5助攻、3.1籃板。
本季Mike Conley更是一肩扛起灰狼後場，先發出賽50場，平均每場拿下10.6分、6.4助攻、2.9籃板外帶1次抄截，且場均只有1.1次失誤，位居聯盟前段班。
灰狼本季狀況絕佳，近10場比賽拿下7勝，以39勝16敗位居西區龍頭，目前賽季僅進行到一半就和Mike Conley簽下這筆合約，也象徵著灰狼期望在近年爭冠的企圖心。
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