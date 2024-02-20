企鵝妹奪實況主大獎！驚訝張嘴表情全都錄 台粉喊話：趕快再來
韓國知名實況主「企鵝妹」（Jinny柳允進），去年來台步行環島42天，長途跋涉1076公里，直播過程引起轟動，不少粉絲前往朝聖合照，多次登上新聞。她也憑著直播時親切可愛的模樣，加上驚險刺激的冒險過程，一舉拿下美國實況主頒獎典禮的「最佳IRL生活類型實況主獎項」，沒預料獲獎的她當下被嚇到目瞪口呆，露出不敢置信的表情，台灣粉絲也喊話希望她趕快再來。
記者江芷稜／綜合報導
企鵝妹事後在IG曬出領獎的美照，她穿著一身火紅禮服，露出修長美腿，精緻妝容相當成熟，表示很感謝實況主頒獎典禮安排了一場精彩的活動，謝謝大家投票和支持，「我沒想到會得獎，但我得到『最佳IRL生活類型實況主獎項』，非常驚訝和開心，期待未來更多的冒險旅程，感謝大家的支持」，以中英文寫下對粉絲的感謝。
不過，她去年持觀光簽證來台，在直播時人氣暴漲，瘋狂接受斗內，還受邀到達美樂擔任一日店長，跟觀眾們近距離互動，已經涉及工作事實，之後遭到檢舉被限制入境，可能3、5年無法來台，她原本說過「很快在台灣見你們」，可惜願望破滅。台灣網友得知她拿獎，狂讚「企鵝妹妳值得」、「台灣粉絲貢獻最多」、「今年還會再來台灣嗎」，不少人幫忙說情「救救企鵝妹，解除入境管制」，希望她再度來台會見粉絲。
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