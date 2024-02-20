被新潮流逼宮520不續任？唐鳳喊：去留由長官決定

數位發展部部長唐鳳被質疑打詐成效不彰，傳出民進黨新系「逼宮」，不過新系民進黨立委郭國文駁斥派系鬥爭傳言，並強調是因為失望，而有批判的聲音。對於未來去留問題，唐鳳今（20）日受訪時表示，現在是看守內閣期間，他的去留由長官決定。 我是廣告 請繼續往下閱讀 行政院長陳建仁上午率相關部會赴立法院，提出施政方針及施政報告並備質詢。有媒體質疑，唐鳳刁難深偽分析、婉拒台美合作，且去年10月以資安院董事長身分，「線上」參加聯合國網際網路治理論壇（IGF），是自貶官方身分。唐鳳受訪時說，這沒有矮化的問題，這是美國邀請台灣參加活動，他親自出席活動，也出席雙邊會談，只是因為當場接獲一些資訊，是因爲活動有衝突，才採用線上方式參加。唐鳳提到，這兩天各界對他的批評指教，他都看到了，他向來是有則改之、無則加勉，從不會用派系角度去解讀。至於是否會續任？唐鳳回應，現在內閣是看守凍結期間，他的去留由長官決定。傳唐鳳被新潮流逼宮要下台？陳建仁：盼數位部精進讓國人有感批謝國樑直播歇斯底里 林右昌斥丟臉「是不是瘋了？還嗑藥？」金廈海域爭議 陳建仁喊：理性對等互相合作「讓兩岸永續交流」施政報告曝光！行政院：5年內組織學生成立自主緊急應變隊