4月電價調漲在即！王美花透露電價未定案　用電大戶承擔較多義務

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王美花今日陪同陳建仁出席立法院第11屆第1會期開議，在進入議場前接受媒體訪談，並回應關於電價調漲及實質總薪資首度負成長議題。王美花表示，電價沒有定案，要等到送交電價審議會討論。不過因為在這2-3年來，因為國際情勢不穩定，台電承擔減緩通膨任務，也讓台灣在物價、電價部分不像其他國家大漲。但台電累積虧損，若沒有政府預算撥補或是電價調漲，在年底時會有財務危機。
王美花提到，台電是國家的、也是大家的，大家都希望穩定的供電，應該不分黨派，希望台電穩定經營不會倒，這是經濟部的想法。原則上會爭取政府財務支持，電價各項方案都在規劃中。用電大戶會承擔比較多義務，設計上會減緩對一般民眾的影響。至於電價是否漲幅會超過一成，相關方案還在討論尚未定案，設計後會送到審議會討論。
此外，330度以下電戶也要調漲電價，是否擔憂會引發民怨，王美花表示，330度以下每度電價約1.63元，而台電發電成本不含稅每度就3.93元，若含稅每度超過4元，經濟部會針對整體考量。
主計總處昨日公布民國112年實質總薪資呈現7年以來首度負成長，對此，王美花則表示，國家經濟發展會帶動國內發展及薪資，國際大局是不確定因素仍在，國際上目前最夯的就是AI，包含AI供應鏈、產業界導入AI等，台灣在這塊領域還有很大的成長空間，會積極吸引相關投資，促進更好的就業機會及薪資。