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4月電價調漲在即！王美花透露電價未定案　用電大戶承擔較多義務

▲經濟部長王美花今（20）日陪同行政院長陳建仁前往立法院，備詢前受訪針對電價調漲回應，目前還在規劃中尚未定案。(資料照/經濟部)
▲經濟部長王美花今（20）日陪同行政院長陳建仁前往立法院，備詢前受訪針對電價調漲回應，目前還在規劃中尚未定案。(資料照/經濟部)

記者魏妤庭／台北報導

台電於4月起將針對民生用電擬不分級距全漲，引發各界討論，經濟部長王美花今（20）陪同行政院長陳建仁出席立法院「提出施政方針及施政報告並備質詢」前受訪，除提到經濟部會爭取政府財務支持，電價方案還在規劃，電價方案都還在規劃外，也針對實質總薪資7年來首見負成長問題回應，認為國際局勢仍有不確定因素，會積極吸引AI相關投資促成更好的就業機會與薪資。

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經濟部於3月召開電價費率審議會，決定在4月起全面調漲電價，根據經濟部規劃，此次調漲不僅工業用電的電價大幅調升，一般民生用電、小商家、低壓用電等也將全面調漲，包含長期凍漲的用電330度以下電價，預計此波調漲將會影響到1357萬家庭用戶。

王美花今日陪同陳建仁出席立法院第11屆第1會期開議，在進入議場前接受媒體訪談，並回應關於電價調漲及實質總薪資首度負成長議題。王美花表示，電價沒有定案，要等到送交電價審議會討論。不過因為在這2-3年來，因為國際情勢不穩定，台電承擔減緩通膨任務，也讓台灣在物價、電價部分不像其他國家大漲。但台電累積虧損，若沒有政府預算撥補或是電價調漲，在年底時會有財務危機。

王美花提到，台電是國家的、也是大家的，大家都希望穩定的供電，應該不分黨派，希望台電穩定經營不會倒，這是經濟部的想法。原則上會爭取政府財務支持，電價各項方案都在規劃中。用電大戶會承擔比較多義務，設計上會減緩對一般民眾的影響。至於電價是否漲幅會超過一成，相關方案還在討論尚未定案，設計後會送到審議會討論。

此外，330度以下電戶也要調漲電價，是否擔憂會引發民怨，王美花表示，330度以下每度電價約1.63元，而台電發電成本不含稅每度就3.93元，若含稅每度超過4元，經濟部會針對整體考量。

主計總處昨日公布民國112年實質總薪資呈現7年以來首度負成長，對此，王美花則表示，國家經濟發展會帶動國內發展及薪資，國際大局是不確定因素仍在，國際上目前最夯的就是AI，包含AI供應鏈、產業界導入AI等，台灣在這塊領域還有很大的成長空間，會積極吸引相關投資，促進更好的就業機會及薪資。

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