不爽跟女友分手失控大吵！6條通男見警跳窗落跑 墜橋下狼狽遭逮
日前，新北市三重警分局接獲通報，指三和路四段某公寓疑似有糾紛，隨即派員前往了解，警方趕抵該公寓時，見到23歲的柳姓男子，立即向對方詢問基本資料及要求出示證件，未料柳男瞬間以華麗的跨欄姿勢，從窗戶越出跳至對面公寓，員警立即呼叫支援，徹底搜查附近公寓，最後順利逮捕落跑的柳男，才發現其身揹6條通緝，且身上還藏有毒品，訊後依法移送偵辦。
記者林盈君／綜合報導
據了解，柳男當天與前女友談分手，不斷要求女方開房門，但女方早已心灰意冷不願多談，柳男情緒失控在樓梯間大喊大叫，女方隨即報警處理。而柳男見到員警後，火速拔腿落跑，逃跑過程中留下腳印，更誇張的還留下毒品，最後警方距離報案地點約200公尺外、高速公路橋下，發現不慎跌落疼痛哀號的柳男，其躺在枯枝落葉中，神情恍惚、模樣狼狽。
經過調查，柳男身揹6條通緝，因此見到警方才拔腿落跑，警方也在其租屋處，查獲第三級毒品愷他命1包、第二級毒品安非它命2包、殘渣袋1包、吸食器1組、第三級毒品卡西酮咖啡包8包，警訊後，依毒品危害防制條例及其他通緝罪嫌移送相關單位偵辦。
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