立法院開議！國民黨團杯葛陳建仁施政報告 藍綠女戰神當場開打
今天是立法院開議日，國民黨團早上於本提案要求行政院長陳建仁今天進行食安專報，稍早突然撤案改支持明天加開院會，怎料，陳建仁上台施政報告前，國民黨突然發起抗議，高喊「我們的孩子要食安」，一旁的民進黨則在旁邊嗆聲，罵「照起工，要開會」，抗議到一半藍綠女立委一度發生肢體衝突。
記者林怡昕／台北報導
民眾黨團總召黃國昌稍早針對明天加開院會提案，民進黨則提案2月23日朝野協商討論食安專報，沒想到韓國瑜才剛宣讀完，10點28分時國民黨立委突然拿起手板，聚集在議場前抗議，高喊「我們的孩子要食安」，藍委輪番上陣痛批民進黨不在乎食安。
同時間，民進黨立委郭昱晴、黃捷兩人聯手開嗆，罵「照起工，要開會」，還狠酸「盧秀燕來備詢」，「嘉義女戰神」民進黨立委王美惠則在靠近主席台地方，向韓國瑜喊話「韓院長上工了啦！」
抗議到一半，黃捷、徐巧芯一度爆發肢體衝突，正是因為綠委試圖要搶藍營自備的麥克風，上演白眼女神、藍營新一代女戰神大戰，最後藍營女立委全部出動，與民進黨立委們隔空對罵。
立法院新會期今（20）日開議，國民黨團清晨突襲提案，要行政院長陳建仁進行施政總質詢前，先進行食安專報；民眾黨團提案要求於21日加開院會；民進黨團隨後也提案，建請於23日進行食安專報，並請立法院長韓國瑜召集協商，最終韓國瑜裁示本案再交付協商。