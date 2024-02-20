嘆民眾黨剩花邊新聞　媒體人：楊寶楨「被請辭」！寶寶粉恐出走

立法院開議！國民黨團杯葛陳建仁施政報告　藍綠女戰神當場開打

▲黃捷、徐巧芯險些起口角。（圖／記者陳明中攝，2024.02.20）
▲黃捷、徐巧芯險些起口角。（圖／記者陳明中攝，2024.02.20）

記者林怡昕／台北報導

今天是立法院開議日，國民黨團早上於本提案要求行政院長陳建仁今天進行食安專報，稍早突然撤案改支持明天加開院會，怎料，陳建仁上台施政報告前，國民黨突然發起抗議，高喊「我們的孩子要食安」，一旁的民進黨則在旁邊嗆聲，罵「照起工，要開會」，抗議到一半藍綠女立委一度發生肢體衝突。

我是廣告 請繼續往下閱讀
民眾黨團總召黃國昌稍早針對明天加開院會提案，民進黨則提案2月23日朝野協商討論食安專報，沒想到韓國瑜才剛宣讀完，10點28分時國民黨立委突然拿起手板，聚集在議場前抗議，高喊「我們的孩子要食安」，藍委輪番上陣痛批民進黨不在乎食安。

同時間，民進黨立委郭昱晴、黃捷兩人聯手開嗆，罵「照起工，要開會」，還狠酸「盧秀燕來備詢」，「嘉義女戰神」民進黨立委王美惠則在靠近主席台地方，向韓國瑜喊話「韓院長上工了啦！」

抗議到一半，黃捷、徐巧芯一度爆發肢體衝突，正是因為綠委試圖要搶藍營自備的麥克風，上演白眼女神、藍營新一代女戰神大戰，最後藍營女立委全部出動，與民進黨立委們隔空對罵。

立法院新會期今（20）日開議，國民黨團清晨突襲提案，要行政院長陳建仁進行施政總質詢前，先進行食安專報；民眾黨團提案要求於21日加開院會；民進黨團隨後也提案，建請於23日進行食安專報，並請立法院長韓國瑜召集協商，最終韓國瑜裁示本案再交付協商。

▲民進黨立委郭昱晴、黃捷聯手開嗆。（圖／記者陳明中攝，2024.02.20）
▲民進黨立委郭昱晴、黃捷聯手開嗆。（圖／記者陳明中攝，2024.02.20）
▲民進黨立委黃捷與徐巧芯搶麥克風。（圖／記者陳明中攝，2024,02,20）
▲民進黨立委黃捷與徐巧芯搶麥克風。（圖／記者陳明中攝，2024,02,20）
▲藍綠新科立委開議上演互嗆戲碼。（圖／記者陳明中攝，2024.02.20）
▲藍綠新科立委開議上演互嗆戲碼。（圖／記者陳明中攝， 2024.02.20）

立法院開議！藍支持白加開院會食安專報　傅崐萁：集結在野監督綠

黃國昌拒簽字朝野協商破局！傅崐萁開嗆了：立法院不是秀場

綠委邀盧秀燕備詢挨批！徐巧芯狠酸：要不邀羅致政對不雅片備詢？

被質疑把商場送NET！林右昌親上火線嗆：謝國樑把金雞母賤價委商

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀
AI倪珍報新聞