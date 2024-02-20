NBA／全明星賽如何拯救？AD、詹皇等人受訪稱：不受傷是第一前提
去年NBA明星賽僅有459萬人收看，寫下史上最低收視的難堪紀錄，今年上演飆分大戰，東區最後以211:186奪勝，但缺乏競爭力的比賽內容依然難逃外界批評。談到該如何改善全明星賽，參賽的洛杉磯湖人球星「AD」戴維斯（Anthony Davis）、詹皇（LeBron James）等人在媒體訪問中都表示，球員們最在乎的還是不要在明星賽中受傷。
記者林之越/綜合報導
根據美國媒體《Fox Sports》的報導指出，當LeBron James在被問到是否認為球迷會滿意這場全明星賽時，他表示他不知道，且認為這是需要持續被探究的事情。
同隊的球星Anthony Davis則指出：「我認為今晚最好的消息，就是沒有球員受傷，他們都保持了參加明星賽前的狀態。」「雖然球迷、聯盟和每個人都希望比賽更有競爭力，但作為一名球員，你也需要努力保持不受傷。」
另一方面，波士頓塞爾提克隊球星Jaylen Brown對這次明星賽抱持著較正面的態度。Jaylen Brown受訪表示：「我想大家正在試圖釐清，如何同時避免球員受傷，但又能夠增加樂趣，這問題需要有更多的提案才能解決。」
固然球迷希望能看到充滿競爭力的全明星賽，然而本質上它依然是個表演性質的賽事，球星也須在一週內就回歸母隊持續參加例行賽，因此這些參賽球員提出的憂慮也並非不能理解。
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