嘉義女涉虐貓遭法辦！屋內髒亂驚見滿地貓屍骸、爛到剩皮毛血水
近日，嘉義市政府建設處農林畜牧科接獲消息，指嘉義一名何姓女子，疑似涉嫌虐貓致死，隨即派員前往何女住處稽查，未料一到現場卻驚呆，只見屋內滿地汙穢惡臭，且遍地都是貓屍骸，有些甚至腐爛到僅剩皮毛及血水，一片狼藉、慘不忍睹，環境相當惡劣。相關人員隨即搶救出現場的9隻狗、5隻貓，並將何女帶回調查，後續將依違反《動保法》移送法辦，而獲救的貓狗也將擇期公告認養。
記者林盈君／綜合報導
據了解，何女涉嫌虐貓案件曝光後，引發社會譁然，議員王浩在臉書上憤怒PO文，譴責痛批「自稱愛媽的虐貓狗人士」，王浩指出「貓咪屍體遍佈公寓，爛到剩下一堆皮毛及血水，現場慘不忍睹」，難過寫道「一張張照片怵目驚心，令人難以想像，這些毛孩們曾經歷了怎樣不人道的對待」。王浩也呼籲各界大力譴責踴躍舉發，並持續要求動保單位加強民眾觀念的提升，期盼檢方嚴加調查。
針對此案，建設處農林畜牧科表示，當天稽查時發現現場環境髒亂，食盆全長滿蛆蟲，地上還有2具貓屍骸，已將何女帶回調查，並會依法移送偵辦。而被救出的14隻貓狗，目前已帶回動物保護教育園區安置，健康狀況均無異常，後續沒入保護依檢方偵辦及行政程序報農業部動保司，並將擇期公告認養。