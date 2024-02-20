逾6千醫遞辭呈！韓國醫界集體請辭、停止工作　陷「看病難」困境

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除了五大醫院之外，韓國全國100家醫院已經有6415人提交辭呈，佔了55%。其中25%、約1630名提交辭呈的醫師已經離開了工作崗位。但各醫院並未受理辭職實習和住院醫師的辭呈，韓國當局已經下令757名實習醫師回到工作崗位。
醫學界與保健福祉部表示，住院醫生集體辭職後開始運行的緊急治療系統很難撐過2至3週，尤其是住院醫生所佔比重較高的上級綜合醫院的負擔更大。
雖然韓國保健福祉部在19日時針對221家實習醫院的實習和住院醫生下達守崗診療命令，但醫生罷工的行動很可能持續下去。目前已有部分病患受到影響，被迫延後手術及其他治療，不過尚未爆發嚴重醫療危機。
為了防止醫生罷工給患者看病造成不便，醫院方面已經調整診療日程安排。韓國政府也動員公共醫院和軍醫等醫療資源，並擴大線上看診服務範圍。
請辭的醫師將於20日中午在首爾龍山的大韓醫師協會會館開會，討論如何應對政府推行醫學院擴招。
這起住院醫師的大規模辭職罷工，源自於韓國政府一項對於醫界的改革計畫。韓國政府考量到新冠疫情時醫療量能明顯不足、城鄉間醫療資源分配不均等問題，宣布將自2025學年度起擴招醫學院新生，自現行的3058人增至5058人，增幅約65%，目標是在2035年之前增加1萬名醫師。
但這引發醫界反彈，認為此舉將導致健保體系崩壞，強烈反對擴招計畫。
《路透社》報導指出，韓國5200萬人口當中，2022年的醫師比例為每千人2.6名醫師，遠低於經濟合作發展組織（OECD）成員國每千人3.7名醫師的平均值。
不過醫生與醫學院學生團體認為，現有的醫師已經足夠，增加名額將激化同業間的競爭，徒增不必要的醫療，破壞為現有的全國健保體系的財務。醫師團體更指控，尹錫悅政府並沒有和他們協商就蠻橫推行政策，批評此舉根本無法解決特定專科醫師人力匱乏的問題，並稱政府應該先解決包括以可用財源提升醫療費用等問題。
韓國在2020年也曾經推動醫學院擴招計畫，當時實習與住院醫生展開無限期罷工，歷經2週後，因許多手術取消、患者無法接受醫療等醫療危機產生，使得政府不得不妥協。