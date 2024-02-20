台北燈節最紅花燈在中山堂！周邊平價美食5家　330元吃8貫大壽司

我是廣告 請繼續往下閱讀
📍麗都日本料理
1943年創立的老字號日本料理餐廳，超過80年歷史，位在小巷弄內三層樓規格，口味偏向混合點台式風味，尤其配置大圓桌，適合多人聚餐。菜色有不同價位（每人1000元以上）的無菜單料理，更有平價的日式定食，像是一份綜合握壽司，330元就能吃到7~8貫壽司，而且顆顆都個頭碩大，另外天丼、蒲燒鰻定食、月見烏龍麵、炒烏龍麵等，都是熱銷招牌菜。店家還會招待每個人飯後有一份紅豆湯與水果，十足人情味。
店家資訊
地址：台北市中正區開封街一段94巷1號
電話： 02-2311-7649
營業時間：11:00-14:00、17:00-21:00。
公休日：無
📍東一排骨總店
與「君悅排骨」、「金園排骨」與「中一排骨」並列為臺北排骨四大名店。1971年發源於開封街巷內，前身是販賣傳統風味的「東一食品」小吃店，餐廳內裝潢為老式華麗「那卡西風格」，從西裝筆挺的服務人員到席間顧客，大多都是「資深人士」，是其特色。招牌菜色除了排骨飯、雞腿飯、牛腩飯、咖哩燴飯等，還兼賣飲品、水果與聖代等甜品。點用率最高的排骨飯中的排骨，強調薄脆外皮，排肉則厚實帶汁又有微微甜味。
店家資訊
地址：台北市中正區延平南路61號2樓
電話：02-2381-1487
營業時間：10:00～20:00
公休日：週一
📍張記鍋貼牛肉麵
以賣牛肉麵起家，但是鍋貼名氣卻比牛肉麵高。鍋貼有著煎到金黃色麵皮，尤其底部的酥脆感最是令人驚艷，內餡為黑豬肉加上加了韭黃等，沾佐上醬油膏與特製辣椒醬，偏清爽不油膩的風味，是許多老台北人心中鍋貼煎餃排行必列名單。
店家資訊
地址：台北市中正區延平南路101巷6號
電話：0958-129-319
營業時間：11:00~14:00，16:30~20:00
公休：週六、日
📍城中老牌牛肉拉麵大王
沿著中山堂旁的武昌街走下去，會發現在知名的明星咖啡館後方有座市場「台北城中市場」，裡頭平價美食不少，成都抄手麵食、無名魷魚羹等之外，而這家牛肉麵店「城中老牌牛肉拉麵大王」雖然環境簡陋，但是人氣相當旺，席間食客包含在地民眾與觀光客，尤其有不少日本籍遊客。偏粗的麵條好似烏龍麵，湯頭香醇有明顯的甜味，牛肉略帶咬勁但是大塊嚼起來過癮，另外炸醬麵也很受推崇。
店家資訊
地址：台北市中正區重慶南路一段46巷7號
電話：02-2381-5604
營業時間：10:00~20:00
公休日：無
📍雪王冰淇淋
在西門町開店已有70幾年歷史，店內除了受歡迎的水果風味，也時常有獨特口味，像是以蔬菜、酒做成冰淇淋，甚至也有體恤年邁長者中糖尿病患者因不能吃甜食而研發的鹹口味冰淇淋，其中的肉鬆冰淇淋就受到不少老饕大推，去年業者甚至還研發了蟹肉冰淇淋，風味相當有趣。
店家資訊
地址：台北市中正區武昌街一段65號2樓
電話：02-2331-8415
營業時間：12:00-20:00
公休日：週二