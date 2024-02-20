爆「天選之肉」屠宰後半年才出售 中市衛生局長：溯源管理靠中央
台中市驗出「天選之肉」的爭議，明天將由食藥署召開學者專家會議，台中市衛生局長曾梓展今驚爆，這批台糖梅花肉從屠宰到包裝上架，整整花了半年時間，「中間有什麼狀況不清楚」。對於民進黨議會黨團要求自送檢調，他認為「檢調沒有義務證明我們的清白」，再次強調公務人員依法行政沒任何政治操作，且中央二度南下到實驗室，「都說流程沒有問題」。
記者顏幸如／台中報導
曾梓展昨率隊到民進黨台中市議會黨團說明驗出瘦肉精西布特羅事件，二度強調「我不接受人身攻擊」。今（20）日他受訪時重申，公務人員依法行政，所有檢查結果都是有幾分證據說幾分話，「我無法接受食安烏龍這個說法」，對於議員們質疑食安處不專業、不認真等相關話語，自己必須表達立場、捍衛食安處清白。
曾梓展透露，年前中央和隨行專家學者到台中市食安處，已經確認實驗環節做得很好，昨天中央再度派人南下看實驗室，也說沒問題。明天中央開學者專家會議，因他必須主持重大會議，市府將由食安處長傅瓊慧帶隊前往說明，「期待有更好結果，能還原真相、還我們衛生局清白」。
對於如何在專家會議自證清白，曾梓展表示，先前已反覆強調食安處驗出來這塊肉確實含有瘦肉精，至於瘦肉精來源是哪裡，應屬中央溯源的權責。他透露根據溯源調查，這批豬肉第一次送進屠宰場裁切的時間是去年6月，卻到去年12月才分裝成小包裝販售，「中間放半年才包裝出售，中間是否有什麼狀況我們不清楚」。
他重申食安處核心價值是全體台中市民的食品安全，執行公務的立場和流程很單純，市售食品檢驗出異常就適時公佈，其他案件如添加物殘留，也是發現後反覆化驗再及時公告，若等業者申請復驗才公告，食物會全部進入消費者肚子裡，不符合《食安法》規定。至於為何台糖安心豚屠宰後要放這麼久才販賣，這些非屬他理解的專業範疇，必須由中央查清楚。