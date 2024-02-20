黑范夫妻「明星保母」小亨堡曝驚人近況 斜槓投資百坪親子樂園
「明星保母」小亨堡曾當過「黑人」陳建州與「范范」范瑋琪雙胞胎兒子「飛飛」、「翔翔」的專屬保母，過去曾因常被黑人惡整，在影片中有趣的互動讓她意外爆紅，意外成為網紅。近期小亨堡在IG透露自己的近況，坦言目前仍在當保姆，已經沒有再帶飛飛、翔翔：「（他們）不需要阿姨了」。
記者張一笙／綜合報導
小亨堡日前在IG上發文分享自己的近況，表示除了擔任保母之外，還有投資一些產業：「我有投資一些產業，都是跟小孩有關係的」。被問及是否還有在帶飛翔兄弟，小亨堡表示：「飛翔已經長大了，不需要阿姨了，我帶他們到二年級，現在還是像一家人一樣，很值得了」。
小亨堡也透露自己已投資一家百坪親子樂園，希望打造「所有大人小孩放假都喜歡來的地方。」除了親子樂園以外，小亨堡也說自己做很多功課研究手作幼兒玩具，「想藉由這些玩具，讓刺激小朋友無論是發展，或是更多想像力。」
小亨堡表示自己不可能做一輩子的保母：「所以我有投資一些產業，都是跟小孩有關係的。」小亨堡意外爆紅以後，常透過自身的影響力在IG上分享育兒知識，目前IG上擁有近15萬人追蹤。
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