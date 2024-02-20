高薪霸主換人當！黃仁勳點名「1科系」才是未來：下一個黃金賽道
2024世界政府峰會14日完美落幕，輝達（Nvidia）執行長黃仁勳在峰會談話中，被問到未來該專攻哪一門學問？他認為計算機的時代已逝，「下一個黃金賽道是生命科學」，對下一代教育至關重要，生命科學才是未來。
記者賴禹妡／綜合報導
黃仁勳近日參與2024年世界政府峰會，現年34歲的阿聯酋人工智慧部長奧馬爾 (Omar Bin Sultan Al Olama) 在談話期間，詢問黃仁勳「該如何教育下一代？人類在科技的尖端下該學習什麼？」黃仁勳認為自己的答案應該與人們預期的截然不同，過去10至15年間多數人會回答電腦科學，但事實上「情況幾乎完全相反」。
黃仁勳表示「我們可以生產計算技術，讓每個人都成為程式設計師，這就是人工智慧的奇蹟」，人工智慧不但首次成功縮小程式設計的技術鴻溝，也讓大家意識到這是技術鴻溝已經彌合的絕佳時機。
黃仁勳也坦言，若是可以重新選擇專業，他認為「生命科學」才是科學最複雜的領域之一，且具有難以置信的影響力。在電腦科學、軟體不斷推陳出新的時代中，生命科學的進展卻是寥寥可數，因此讓黃仁勳深信生命科學工程化的日子即將到來。