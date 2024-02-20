MLB／洋基出手延攬兩屆賽揚強投Snell機率漸高！傳球團已提出報價
紐約洋基隊有意延攬兩屆賽揚強投史內爾（Blake Snell）已不是新聞，但大聯盟官方媒體在今（20）日透露，Blake Snell目前已經接收到洋基隊的報價，簽約的可能性也越來越高，不過洛杉磯天使、舊金山巨人依然是潛在的競爭者。
記者林之越/綜合報導
先是美國媒體《USA Today》的記者在昨（19）日的報導中，指出洋基對於延攬Blake Snell依然抱有高度興趣，並希望他降薪，或是接受約3500萬美金（約新台幣10.9億元）的短期合約。
這則消息釋出後，MLB官方記者Mark Feinsand再透露有消息人士指出，Blake Snell目前已經收到了洋基隊的報價，證實洋基想要延攬這位兩屆賽揚強投。不過Mark Feinsand也指出，天使、巨人是Blake Snell潛在的簽約對象。
儘管Blake Snell表現有時起伏，但上賽季共先發出賽32場，拿下14勝9敗的佳績，防禦率為2.25，也繼2018年後再次拿下賽揚獎。
同時，他在2023年賽季最後的23場先發中，防禦率僅為1.20，僅次於1968年Bob Gibson所寫下的成績。
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