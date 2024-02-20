活動出奇招！猜「毛森江建築命名」首獎送汽車

台南舉辦2024台灣燈會，採取雙燈區的模式，重頭戲高鐵燈區將在2月24日至3月10日展出。清景麟集團入主上櫃公司「福裕事業」，首度到台南高鐵特區推案，呼應元宵燈會與台南建城400年城市建築獨有的風景，將首次邀請台灣清水模大師毛森江親自操刀，設計一棟呈現極致工藝的神祕建築，更推出「猜毛森江建築命名活動」，猜中者就送汽車，話題性十足。
記者陳美嘉／綜合報導
清景麟集團董事長林聰麟表示，非常欣賞毛森江老師設計理念，每個作品都創造獨樹一格風貌，也都為其命名，因此在設計這棟神秘建築就是雙方激盪想法下，產出的第一個作品，也已有專屬名稱。這棟神秘建築坐落在台南市歸仁區高鐵大道及中正南路二段路口處，接近台南燈會高鐵燈區主展區，完工後會成為接待中心用途，此棟建築結構獨特，也即將成為毛森江呼聲最高，角逐國際大獎的作品。
「猜毛森江建築命名活動」19日在律師的見證之下，由董事長林聰麟寫下正確答案，並慎重封印交由律師保管以示公正，活動日期2/24-3/10，預計3月18日公布正解，活動將在律師見證上公開進行，並會在官方社群上公開，邀集民眾到此一睹風采並打卡拍照上傳臉書社群，除猜出正確全名者有機會將大獎汽車開回家，猜中字數的民眾也有機會抽Gogoro機車和神祕加碼禮，獎項總價值超過上百萬。活動詳情可上「清景麟集團」官方臉書粉絲專頁查詢。