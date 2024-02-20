「小櫻花」宮脇咲良IG翻車！布料下滑半露上胸 粉絲暴動：瘋了嗎
南韓女團LE SSERAFIM擁有超高人氣，年節期間受邀來台參加《2024超級巨星紅白藝能大賞》引起熱議。昨（19）日LE SSERAFIM舉辦第三張迷你專輯《EASY》發布會，「小櫻花」宮脇咲良隨即在IG上曬出在教堂拍攝的美照，引起粉絲間討論。
記者張一笙／綜合報導
宮脇咲良昨日在社群網站上曬出多張美照，其中一套平口薄紗長裙，讓她的胸口外露，整個上胸都暴露在外，貼文短短不到一天的時間吸引了超過160萬人按讚。然而，不少眼尖的粉絲也發現宮脇咲良的拍攝地點是在教堂內拍攝，不少粉絲紛紛表示不滿：「我對教堂裡的那張照片真的很不舒服」、「為什麼在教堂穿那件衣服」、「在教堂這樣穿很不尊重」！
事實上，這已經不是LE SSERAFIM第一次因為造型引起爭議，過去成員許允真就在〈Good Bones〉歌曲MV中因內衣造型被罵，昨日專輯發布會時也因為造型過於前衛，遭到粉絲們批評。但也有不少網友為宮脇咲良緩頰，表示她發照片只是要宣傳新歌而已，這是她在MV〈EASY〉中的穿搭，並沒有不尊重的意思。
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