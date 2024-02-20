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華信航空AE335因機械因素返降　高雄外海盤旋數十分鐘

▲華信航空今(20)日一架ATR72-600飛機編號B-16861，執行AE335高雄飛往澎湖航班，於高雄外海盤旋卸油後，11時15分左右成功降落高雄小港機場。(圖／記者郭俊暉攝,2024.02.20)
▲華信航空今(20)日一架ATR72-600飛機編號B-16861，執行AE335高雄飛往澎湖航班，於高雄外海盤旋卸油後，11時15分左右成功降落高雄小港機場。(圖／記者郭俊暉攝,2024.02.20)

記者郭俊暉郭凱杰／高雄報導

有網友在臉書PO文表示，「剛剛落下來的華信ATR好像有狀況，中山路路上看到駕駛邊引擎不轉！」。經查原訂於今（20）日上午8時45分由高雄小港機場起飛前往澎湖的華信AE335班機，先是延誤2小時至10時45分才起飛，未料疑似機械因素在高雄外海盤旋幾十分鐘卸油後回降小港機場。不過，華信航空已安排旅客重新登機並於12時00分起飛。

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▲有網友在臉書發文PO文表示，「剛剛落下來的華信ATR好像有狀況，中山路路上看到駕駛邊引擎不轉！」。(圖／截自臉書)
▲有網友在臉書發文PO文表示，「剛剛落下來的華信ATR好像有狀況，中山路路上看到駕駛邊引擎不轉！」。(圖／截自臉書)
今天一早有民眾發現原訂上午從高雄飛澎湖的華信班機，不知何故延誤2小時起飛，之後在高雄外海盤旋數十分鐘之後，又回降小港機場。也有網友在臉書發文詢問，「剛剛落下來的華信ATR好像有狀況，中山路路上看到駕駛邊引擎不轉」。

▲今天一早有民眾發現原訂上午從高雄飛澎湖的華信班機，不知何故延誤2小時起飛，之後在高雄外海盤旋數十分鐘之後，又回降小港機場。(圖／旅客提供)
▲今天一早有民眾發現原訂上午從高雄飛澎湖的華信班機，不知何故延誤2小時起飛，之後在高雄外海盤旋數十分鐘之後，又回降小港機場。(圖／旅客提供)
對此，華信航空公司稍早也證實，今天上午一架ATR72-600飛機編號B-16861，執行AE335高雄飛往澎湖航班，於高雄起飛後因機械因素，組員基於安全考量回航。返抵高雄後已另外安排其他航機執飛，其中有10名旅客退票，對於造成旅客之不便深表歉意。

▲華信航空公司稍早也證實，今天上午一架ATR72-600飛機編號B-16861，執行AE335高雄飛往澎湖航班，於高雄起飛後因機械因素，組員基於安全考量回航。(圖／旅客提供)
▲今天上午一架ATR72-600飛機編號B-16861，執行AE335高雄飛往澎湖航班，於高雄起飛後因機械因素，組員基於安全考量回航小港機場。(圖／旅客提供)
高雄國際航空站也表示，AE335航班已安全降落，機上乘客有70人，華信AE335班機原為B-16858，已改以另一架B-16852執飛，旅客重新登機，中午12時離場。

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