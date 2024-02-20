「真人娜美」狂喊他BB！林明禎《飯戲》經歷3次婚禮嚇壞：像打仗
香港賣座喜劇《飯戲攻心》續集《飯戲攻心2》，榮登香港賀歲檔票房冠軍！「真人娜美」林明禎在首集中扮演來自台灣的可愛網紅，狂喊愛人黃子華BB裝可愛，更在續集中自稱大嫂和其他家人繼續一起經營網紅事業，聯手辦了3場婚禮，形容像打仗般好恐怖。
記者黃雅琪／綜合報導
馬來西亞演員林明禎，演出從台灣到香港發展的甜美網紅，因緣際會之下和大哥黃子華成為情侶。林明禎生動又微裝可愛且疊字不斷的演出，加上一口永遠無法標準的廣東話，成為全片重要笑點！她在片中的口頭禪是「廣東話好難難！」林明禎笑說：「電影中的角色廣東話有進步，但我本人的廣東話好像還是差不多。」
在續集《飯戲攻心2》中，和林明禎成為情侶的黃子華沒有演出，讓在電影中一直稱黃子華為BB的她有點失落：「BB不在，我真的有點傷心，但幸好導演安排了小鮮肉魏浚笙加入演出，讓我彌補一下。」
拍攝《飯戲攻心2》經歷3次婚禮的籌備後，林明禎坦言，劇情讓她改變對婚禮的看法：「我本來很期待有一場戶外婚禮，像是在海洋公園舉辦，但現在我不會想有婚禮，我會想去旅行，就不用辦婚禮及很多的儀式。」她笑說：「我突然覺得婚禮很麻煩，真的像電影中說的像打仗一樣，拍完《飯戲攻心2》之後，真的更加不想辦婚禮！如果可以的話就簡簡單單，兩方家人、重要的人在一起吃一餐飯，去旅行就很好了。」《飯戲攻心2》2月28日上映。
更多最即時、最熱門的娛樂新聞，請加入「NOW娛樂」粉絲專頁 想看更多最精彩、勁爆的娛樂影音，請鎖定「NOW娛樂」Youtube頻道