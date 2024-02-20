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MLB／狂！柳賢振重返韓職加盟韓華鷹　合約金額創史上新高

▲南韓強投柳賢振，新賽季確定將回到韓職發展。（圖／美聯社／達志影像）
▲南韓強投柳賢振，新賽季確定將回到韓職發展。（圖／美聯社／達志影像）

記者陳品翔/綜合報導

韓國職棒KBO韓華鷹隊今（20）日宣布，和左投柳賢振達成合約，這是柳賢振轉投大聯盟長達11年之後，再度重返老東家，柳賢振新賽季也確定將離開大聯盟。根據韓媒報導，柳賢振的4年合約，總值達170億韓元（約4.37億新台幣），一舉打破韓國職棒史上最大合約，超越捕手梁義智去年和斗山熊所簽下的6年152億韓元（約3.91億新台幣）合約。

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昨日才有美國媒體透露，柳賢振已經將多倫多寄放在倉庫的家當，全數寄回韓國，被推測將離開大聯盟舞台，回到南韓發展。而綜合昨日韓國媒體報導，韓國職棒韓華鷹母集團也出面證實，確實有開出一份合約給予柳賢振，價碼傳言將破KBO史上最大合約，總價為170億韓元（約合新台幣4.37億），就等柳賢振的點頭答應，如今結果揭曉，柳賢振確定將回到韓職發展，加盟他的職棒起點韓華鷹隊。


現年36歲的柳賢振，是在2013年透過入札制度轉戰大聯盟舞台，加盟洛杉磯道奇隊，生涯曾在大聯盟獲得2019年國聯防禦率王，並在當年入選大聯盟年度第二隊，2020年柳賢振則是轉戰效力多倫多藍鳥隊，去年8月他從手肘韌帶置換手術中傷癒復出，共計先發出賽11場，戰績3勝3敗，防禦率為3.46。


柳賢振在道奇時期的表現相當優異，但在2020年以4年8000萬美元轉戰藍鳥之後，僅第一年表現較佳，在縮水賽季主投67局，共送出72次三振，防禦率為2.69，2021年開始成績下滑，2022年又因為動TJ手術，僅投27局；去年則是主投52局，拿下3勝3敗，防禦率3.46。雖然柳賢振仍有一定火候，但是36歲的年紀如今也不年輕，若是續留大聯盟，恐怕合約數目也不會太好看，於是他選擇返回韓職發展。

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