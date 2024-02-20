台股ETF受益人上週微減9000人 高股息00919連3週蟬聯人氣冠軍
台股高息ETF頻創新高，受到不少投資人青睞，儘管年後台股ETF受益人略減，但總受益人則來到新高640萬人。觀察上週56檔台股ETF中，僅16檔受益人增加，其中又以群益台灣精選高息ETF（00919）週增4127人，連續3週蟬聯冠軍，人氣續旺。
記者魏妤庭／台北報導
根據今（2024）年2/16最新公布的集保戶股權分散統計資料顯示，台股ETF受益人最新一週略減8628人，總受益人從去年底的607萬人增加至640萬人，若進一步觀察，上週台股台股 ETF 中僅16檔受益人增加，其中又以群益台灣精選高息 ETF（00919）週增4127人最多，人氣相當旺，已是連續3週蟬聯冠軍。其他則包含國泰永續高股息（00878）、復華台灣科技優息（00929）、元大台灣高息低波（00713）、元大高股息（0056），皆有增加千人以上。
群益台灣精選高息 ETF（00919）基金經理人謝明志表示，高股息概念主要是因為發放高股息企業大多營運穩健且財務結構健全，加上有股利具下檔保護的機會較高，因此面對市場波動時，有較強的抵禦能力。不僅如此，高息股可望達到息利雙收效益，適合想找長期投資台股的投資人。
此外，美國升息循環結束，降息雖遞延，但市場可持續期待，加上美股財報週表現優於預期，製造業谷底已過，需求回溫與半導體演進將驅動企業獲利轉佳，而美國總統大選年政策牛肉可期，且中國出手穩增長，預期2024年全球經濟穩定。台股在美國科技股走高與台積電法說正向後，帶動指數突破新高，雖然農曆年廠商拉貨力道放緩，但大多數產業庫存調整接近尾聲，預期過年後將迎來訂單回補需求，籌碼、線型尚未過熱，盤勢強度可望延續。
※【NOWnews 今日新聞
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