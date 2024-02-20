阿沁突拋震撼彈！宣告「出走F.I.R.」結束20年合作 再曝重磅喜訊
阿沁（黃漢青）拋驚喜震撼彈宣告正式「恢單」，於去年底正式結束與飛兒樂團合作20年關係及華研唱片合約的他，重新擁抱獨立創作人身分，選擇在自己出道20周年之際宣布加盟新東家「晴空未來音樂」，更計劃於今年推出20周年紀念專輯及演唱會。
記者黃雅琪／綜合報導
阿沁喜納8位數簽約金加盟新東家，一舉成為韓國美模歌手寶拉（BORA KIM)）及超辣DJ SODA的師弟，出道20年的他堪稱是當今樂壇「多產」音樂才子，至今累積超過1600首單曲創作、發表過600首詞曲的阿沁，堪稱是當今樂壇「多產」音樂才子，「晴空未來音樂」則相中阿沁超群創作力，將投入千萬專輯企宣製作費全力支他未來的新作品。對於龍年新的開始，阿沁透露除了持續努力創作外，接下來將打算斜槓當演員嘗試演戲：「去年受邀客串了幾場《孔雀魚》的劇，與安心亞、尹馨有了互動經驗，突然在演戲上有了新的體悟，未來想要嘗試看看多拍戲。」
此外，阿沁更透露這張《阿沁RE:TIME時空對話》將是耗時1年的重磅企劃：「希望自己花1年時間，深挖一下自己人生上半場的作品與寶藏。」下個月就要過44歲生日的他，也提及自己的保養祕方表示：「保持愉快的心情是最重要的。凡事不用求立竿見影。開心做自己喜歡的事，累了就適度休息。」
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