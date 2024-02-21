台積電熊本廠／搶差旅住宿！業者等不及大案　小案今年搶先推出

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觀光業者更是摩拳擦掌，希望跟著台積電「吃肉喝湯」！DoMo集團董事長李奇嶽表示，自從台積電宣布在日本熊本建廠之後，集團就看準商機，於去年初就已經在熊本設點籌備，尋找適合的差旅市場標的。
他坦言，台積電設點的地方距離最熱鬧的熊本市還有30、40分鐘的車程，地點偏僻，附近都是農田，相當缺乏商務住宿的地方，因此經過1、2年的籌備，才決定去年9月在鄰近熊本廠的旁邊興建酒店式公寓，預計2025年3月落成。
李奇嶽說台積電熊本廠將在周六（24）開幕，大量的相關人員已經開始往熊本集中，但實際上熊本當地旅館並不好訂，連車子也不好租，這次許多人只好退而求其次住得比較遠，可能開車得開40分鐘以上。
李奇嶽指出，DoMo規劃的熊本館位於菊陽町光之森車站800米，距離台積電開車約12分鐘，雖然不是熊本市中心，卻是距離台積電最近的鬧區，周邊購物中心，麥當勞，餐廳，星巴克一應俱全，生活機能便利。
該樓規劃樓高14層樓，一層5戶，共65戶，是3房2廳的型態，每戶約70到80平米，主要鎖定差旅商務客。李奇嶽表示，不只是台積電相關設備商工程師有機會入住，就連日本當地的材料設備商、有相關業務的，甚至是工程師親友都很適合，目前希望與台灣或是日本當地的半導體相關公司洽談，希望提供住宿的服務，以滿足住的需求。
而除了DoMo熊本館這個大案子外，李奇嶽也透露因為需求真的很強勁，因此集團持續在看點，今年有可能小的案子會搶先落成啟用，預估將是15戶的規模，希望先提供需要的差旅客。
李奇嶽指出，台積電熊本設廠確實帶動熊本當地的觀光與商務需求，原本熊本就是九州第三大城市，熊本城是日本三大名城之一，又有壯麗的活火山「阿蘇山」、草原景致「草千里濱」與馬肉與和牛等美食與觀光資源，預計台積電熊本廠啟用，後續又有二廠的規劃，將加深整體商務商機。
李奇嶽表示，熊本當地台灣人越來越多，更有許多台灣人在熊本買房租房，像是周邊的合志市就有許多台灣人買屋，也有很多台積電的員工入住，當地也越來越有台灣味，如有日式蕎麥麵不做了，立刻被台人收購，未來打算規劃開牛肉麵店。他指出，集團將持續拓點掌握差旅商機，包括未來的租車需求，希望提供最完善的服務與台積電共存共榮。
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