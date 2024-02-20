庫克傳今晚訪台！果粉超嗨 藍委力讚：象徵台灣科技實力被認可
鴻海集團今（20）日晚間舉行50周年晚宴，外傳創辦人郭台銘、蘋果執行長庫克都將出席，為此鴻海低調、三緘其口。不過藍委對於庫克來台都表示歡迎，一方面能讓庫克了解台灣果粉熱愛蘋果的程度，另一方面，也有助於增加台灣在國際的曝光度。
記者何哲欣／台北報導
國民黨立委徐巧芯已是10年果粉，從 iPhone 6使用，他說蘋果系統的處理速度快速，且各種產品都可以相容使用，相當方便，庫克接棒蘋果創辦人賈伯斯已經10多年，不只繼續把蘋果產品發揚光大，設計上也更輕巧簡潔，尤其是加強了手機的拍照功能，讓人驚艷。
徐巧芯說，台灣以科技產業見長，庫克訪台代表他也認可了台灣的科技實力，讓台灣被國際看見，也能讓台灣果粉有機會目睹庫克風采，是好事一樁。
國民黨立委葉元之也說，賈伯斯都離世多年，蘋果還是能繼續維持競爭力、品牌影響力，庫克功不可沒，能持續帶動創新、引領風潮，且蘋果不只是科技實力強大，更是全球最知名的品牌，蘋果是怎樣經營品牌，大家也都很好奇。
葉元之說，輝達執行長黃仁勳近期多次訪台，都造成鄉民暴動，庫克非華裔，來台旋風也許可能不及黃仁勳，但也能增加台灣的曝光機會，且台灣也有許多蘋果供應鏈，若私下與台灣業界接觸，也有機會帶動台灣科技業商機，希望在鴻海的牽線下，能促成彼此合作機會。