Joeman東京房「地段似泰山蘆洲」！日本房仲估實價：是最後的物件

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日本房仲先詳細解釋日本房市現況，首先若是要買來自住，日本一戶建確實不錯，但從資產性來看，日本公寓則會更保值，因為流通性較高。至於Joeman買下的物件位處墨田區，地段類似新北蘆洲跟泰山，作為民宿投報率還不錯，但是將來脫手是否好賣則是問題，「這個問題，也是我上個月勸退一位朋友購買民宿的理由」。
該房仲也提到，東京房產只要能看到兩個標的物絕對是保值的保證：東京鐵塔與富士山，這兩個標的物是日本人最喜歡與執著的東西，至於其他標的物影響力就比較不顯著。
至於Joeman買下這間房，是否有買貴的疑慮？房仲則分析，該地段這樣的土地價格大約3000-4500萬日幣左右，一戶建造價約2000-2500萬日幣左右。而Joeman則是，斥資6500萬日幣，對比下來似乎在行情之內。
最後日本房仲也總結：「一個物件絕對沒有十全十美，有優點一定也有缺點」，台灣房價之所以比日本高確實有諸多原因，其中一個原因，「可能會是交通建設與都市腹地的問題」，首都圈腹地面積有所差別，「加上台灣過去的交通思惟與日本不同，因此大眾運輸系統也遠不如日本發達，因此商品的供給與需求也就形成兩邊的差異」。
完整討論曝光後，更意外釣出Joeman本人留言：「我的民宿熱點應該過了，現在要蹭應該是聊酒店對決」，也有網友驚呼：「是有良心和真的懂的房仲耶，這篇太值得給更多人看到了，我只是個在東京買自住房的平凡人」、「Joeman粉絲數量，那間應該整年都租得出去吧」。