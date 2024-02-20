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Joeman東京房「地段似泰山蘆洲」！日本房仲估實價：是最後的物件

▲台灣百萬級網紅Joeman「九妹」日前宣布，斥資6500萬日幣（約新台幣1500萬元），在日本東京買下3層樓透天新房。（圖／Joeman YouTube）
▲台灣百萬級網紅Joeman「九妹」日前宣布，斥資6500萬日幣（約新台幣1500萬元），在日本東京買下3層樓透天新房。（圖／Joeman YouTube）

記者潘毅／綜合報導

台灣百萬級網紅Joeman「九妹」日前宣布，斥資6500萬日幣（約新台幣1500萬元），在日本東京買下3層樓透天新房，未來將當作民宿出租，並讓一眾網紅、名人朋友搶先入住。不過，就有經營日本房地產的台灣籍房仲，分析Joeman買下的物件，認為該處地段其實就像是雙北的「泰山蘆洲」，作為民宿投報率可能不錯，但未來脫手的難易度也成為隱憂。

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財經網美胡采蘋今（20）日在臉書分享，自己有日本從事房仲工作的學弟，撰文分析Joeman東京購屋的情況，其中在東京，重點景觀其實只有「東京鐵塔和富士山」，其他都只能算是浮雲，Joeman買的東京透天位處地段，則類似泰山蘆洲，「旗竿地的通道太費錢，投資不行，做民宿倒是很聰明」。

▲Joeman日本新房頂樓可欣賞晴空塔，走路10分鐘就能到達。（圖／翻攝東京住福民宿官網）
▲Joeman日本新房頂樓可欣賞晴空塔，走路10分鐘就能到達。（圖／翻攝東京住福民宿官網）
日本房仲先詳細解釋日本房市現況，首先若是要買來自住，日本一戶建確實不錯，但從資產性來看，日本公寓則會更保值，因為流通性較高。至於Joeman買下的物件位處墨田區，地段類似新北蘆洲跟泰山，作為民宿投報率還不錯，但是將來脫手是否好賣則是問題，「這個問題，也是我上個月勸退一位朋友購買民宿的理由」。

該房仲也提到，東京房產只要能看到兩個標的物絕對是保值的保證：東京鐵塔與富士山，這兩個標的物是日本人最喜歡與執著的東西，至於其他標的物影響力就比較不顯著。

至於Joeman買下這間房，是否有買貴的疑慮？房仲則分析，該地段這樣的土地價格大約3000-4500萬日幣左右，一戶建造價約2000-2500萬日幣左右。而Joeman則是，斥資6500萬日幣，對比下來似乎在行情之內。

▲財經網美胡采蘋今（20）日在臉書分享，自己有日本從事房仲工作的學弟，撰文分析Joeman東京購屋的情況。（圖／取自臉書）
▲財經網美胡采蘋今（20）日在臉書分享，自己有日本從事房仲工作的學弟，撰文分析Joeman東京購屋的情況。（圖／取自臉書）
最後日本房仲也總結：「一個物件絕對沒有十全十美，有優點一定也有缺點」，台灣房價之所以比日本高確實有諸多原因，其中一個原因，「可能會是交通建設與都市腹地的問題」，首都圈腹地面積有所差別，「加上台灣過去的交通思惟與日本不同，因此大眾運輸系統也遠不如日本發達，因此商品的供給與需求也就形成兩邊的差異」。

完整討論曝光後，更意外釣出Joeman本人留言：「我的民宿熱點應該過了，現在要蹭應該是聊酒店對決」，也有網友驚呼：「是有良心和真的懂的房仲耶，這篇太值得給更多人看到了，我只是個在東京買自住房的平凡人」、「Joeman粉絲數量，那間應該整年都租得出去吧」。


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