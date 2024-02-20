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蝦味先含致癌物「蘇丹紅」！醫示警：對肝腎超傷　3類食物別亂買

▲「蝦味先」的「香辣口味」辣椒粉含致癌物「蘇丹紅」，全通路緊急下架。（圖／記者賴禹妡攝）
▲「蝦味先」的「香辣口味」辣椒粉含致癌物「蘇丹紅」，全通路緊急下架。（圖／記者賴禹妡攝）

記者張志浩／綜合報導

近日高市府衛生局接到新北市的通知，指出有家原料輸入商檢出工業用染料致癌物「蘇丹紅」，通報後勒令下架19項產品，總共187.18公斤，而知名零食「蝦味先」的「香辣口味」今（20）日也被檢出辣椒粉含蘇丹紅，全通路將全數下架。對此林口長庚醫院毒物科主任、腎臟科醫師顏宗海接受《NOWnews》採訪，談及蘇丹紅的危險性和真實用途。

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🟡蘇丹紅是什麼
顏宗海說明，蘇丹紅是人工製成的「染料」，常見有蘇丹紅1號、蘇丹紅2號、蘇丹紅3號和蘇丹紅4號，主要用途是在工業上作為溶劑、蠟或增色，包括鞋油、地板的蠟、汽油等，都可能使用蘇丹紅，在國際上是明確有共識，不能使用在加工食品的物質。

🟡蘇丹紅吃了會怎樣
顏宗海指出，蘇丹紅的代謝物經過動物實驗顯示，蘇丹紅在動物體內會被分解為胺類化合物，最大的危害就是可能致癌，尤其是膀胱癌，食用過多也會讓肝腎功能受損、引起過敏反應，蘇丹紅被世界衛生組織的「國際癌症研究機構（IARC）」歸類為第三級致癌物，不過因爲蘇丹紅明確被規範不能用在食品類，因此國際上並無「食用多少會造成危害」的研究。

▲便秘問題困擾著許多人，醫師強調，無論大人小孩，只要「腸黏膜」沒有確實修復，便秘、腹部不適的情況就難以緩解。（圖／記者陳明中攝）
▲蘇丹紅吃下肚會讓肝腎功能受損，最大的危害就是可能致癌，尤其是膀胱癌。（示意圖／記者陳明中攝）
🟡食品驗出蘇丹紅案例
除了蝦味先等案例，顏宗海提及，過去在歐洲、中國都有蘇丹紅被加入加工食品的案例，包括許多醬汁、湯類、蛋類等，台灣在2017年9月，於台中某家餅店的鹹鴨蛋中，也驗出含有工業用染料的蘇丹紅4號，當時還撲殺受汙染的鴨隻，並全面銷毀問題鴨蛋。

提醒民眾，若不慎吃下含有蘇丹紅的加工食品，在得知後應立即就醫做詳檢；此外，在最初購買商品時，也應「詳閱食品標籤」、「避免過於鮮艷且價格低於行情的食物」、「維持均衡飲食」，鴨蛋黃、含有辣椒粉的食品、腐乳等，都是蘇丹紅有可能入侵的危險因子。

▲蝦味仙香辣口味全通路下架。（圖／翻攝官網）
▲蝦味先香辣口味全通路下架。（圖／翻攝官網）

蝦味先中鏢！含致癌物「蘇丹紅」　衛生局急通知：全部通路下架

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