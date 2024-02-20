雙寶媽怨「褲底濕一片」　醫：免開刀解決

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亞洲大學附屬醫院婦女泌尿科主任蕭子玄指出，應力性尿失禁是指當大笑、搬重物、咳嗽或打噴嚏時，腹部壓力突然增加，連帶造成膀胱內壓力也上升，萬一患者的尿道阻力太低，就會導致尿液漏出，好發於多次生產、胎兒體重較重、停經後及肥胖的患者。
蕭子玄表示，若只有在用力咳嗽或跳躍才會漏出一點點尿，平時不需護墊或衛生棉保護，這類患者適合較保守的治療，反而是起身或走動就會漏尿，平時需使用護墊才不會弄濕褲子，則屬於嚴重等級，治療選項應較積極。
起初陳小姐以為應力性尿失禁都必須手術治療，因此十分排斥就醫，這幾年來一直維持鴕鳥心態，直到告知她的症狀可透過尿道填充注射療法改善，才讓她卸下心防接受治療，注射後隔天陳小姐就明顯感覺到較不會漏尿，也沒有痛感或傷口，令她覺得相當神奇。
蕭子玄指出，治療應力性尿失禁的患者，必須考量其年齡、運動量、生活習慣及與伴侶的關係，並根據骨盆肌肉肌膜層對排尿器官的支撐力量及漏尿嚴重度，再規劃個人化的治療計劃，通常會先透過提肛訓練等保守性治療觀察恢復情形，若改善幅度有限，則會建議中段尿道懸吊微創手術治療。
不過相較於微創手術仍有傷口問題，蕭子玄強調，許多怕痛的女性期待能有「比微創更微創」的治療方式，則會建議採用經由膀胱內視鏡填充物注射在尿道，藉此增加尿道的阻力，改善應力性尿失禁，優點為介於藥物與手術之間的折衷選擇，兼具免開刀及效果佳等優點，且併發症極少，加上注射的填充物為不可吸收凝膠材質，經過官方嚴格認證，較能符合患者期待，對於不適合或不想手術的患者，提供不一樣的選項。
蕭子玄提醒，許多女性長期為應力性尿失禁所苦，因羞於啟齒不敢就醫，影響生活品質，其實應力性尿失禁治療方式相當多元，醫師完整評估後會提供個人化的治療方式，所以積極的就醫態度是擺脫尿失禁的第一步。