股神巴菲特因「地緣政治」清倉台積電　今等同少賺39億美元

麻吉就該有一台！蒲亭送金正恩「俄產高級轎車」　妹讚：友好寫照

▲自從北韓領導人金正恩與俄羅斯總統蒲亭會面後，兩國關係急劇升溫。（圖／美聯社／達志影像）
▲自從北韓領導人金正恩與俄羅斯總統蒲亭會面後，兩國關係急劇升溫。（圖／美聯社／達志影像）

國際中心徐筱晴／綜合報導

俄羅斯總統蒲亭（Vladimir Putin）近來向北韓最高領導人金正恩贈送了俄產轎車。對此，金正恩胞妹金與正已經代為向俄方致謝，並稱是「兩國領導人之間結下特殊友好關係的鮮明寫照」。

我是廣告 請繼續往下閱讀
根據《韓聯社》引述北韓官媒《朝中社》報導，蒲亭向金正恩贈與了俄羅斯國產轎車，18日已由北韓勞動黨書記樸正天、勞動黨副部長金與正代為收下。金與正向俄方致謝，並表示「這是朝（北韓）俄兩國領導人之間結下特殊友好關係的鮮明寫照，將成為最好的禮物。」

報導補充稱，金與正鄭重地向俄方轉達了金正恩對於蒲亭的謝意。

金正恩去年訪俄時，蒲亭曾向他介紹了有「俄羅斯版勞斯萊斯」的國產豪車品牌Aurus。不過這次俄方是否贈送該品牌汽車尚未得到確認。《勞動新聞》等北韓官媒並未透露蒲亭贈送的車款型號或車輛照片。

但蒲亭向金正恩送車很有可能違反聯合國安理會對北韓的制裁決議。高級車輛不僅屬於禁止向北韓運送的奢侈品，安理會第2397號對朝制裁決議也明文規定禁止運入。該決議規定禁止直接、間接對朝提供、銷售和轉移運輸手段。

韓國統一部官員在記者會上表示，蒲亭贈送的專用坐車是「高級轎車」，這違反了聯合國安理會對於禁止直接或間接向北韓提供、銷售、轉移奢侈品的制裁決議。該名官員譴責北韓公開表明違反聯合國安理會制裁的傲慢態度，同時敦促「俄羅斯作為安理會常任理事國，應自覺認知到自己的責任，停止做出有損國際規則的行為。

報導分析，北韓當局特意將蒲亭贈送座車的消息告知人民，可能是為了強調去年朝俄元首會談後日益密切的兩國關係。另有說法指出，這也可能是俄羅斯向北韓提供武器一事表示感謝，但也可能是俄羅斯不提供北韓希望的尖端武器技術，為了平息金正恩不滿而贈送的禮物。

金正恩才說完「很礙眼」！象徵兩韓和平的地標「統一門」被消失

竟不是中國！北韓疫後首支「國外旅行團」來自這裡　旅客：好緊張

蒲亭承諾早日回訪！北韓樂喊「摯友」　稱：已做好盛大歡迎準備

影／力挺蒲亭！金正恩：與俄齊對抗帝國主義　俄將助北韓研發衛星

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀
AI倪珍報新聞