麻吉就該有一台！蒲亭送金正恩「俄產高級轎車」　妹讚：友好寫照

我是廣告 請繼續往下閱讀
報導補充稱，金與正鄭重地向俄方轉達了金正恩對於蒲亭的謝意。
金正恩去年訪俄時，蒲亭曾向他介紹了有「俄羅斯版勞斯萊斯」的國產豪車品牌Aurus。不過這次俄方是否贈送該品牌汽車尚未得到確認。《勞動新聞》等北韓官媒並未透露蒲亭贈送的車款型號或車輛照片。
但蒲亭向金正恩送車很有可能違反聯合國安理會對北韓的制裁決議。高級車輛不僅屬於禁止向北韓運送的奢侈品，安理會第2397號對朝制裁決議也明文規定禁止運入。該決議規定禁止直接、間接對朝提供、銷售和轉移運輸手段。
韓國統一部官員在記者會上表示，蒲亭贈送的專用坐車是「高級轎車」，這違反了聯合國安理會對於禁止直接或間接向北韓提供、銷售、轉移奢侈品的制裁決議。該名官員譴責北韓公開表明違反聯合國安理會制裁的傲慢態度，同時敦促「俄羅斯作為安理會常任理事國，應自覺認知到自己的責任，停止做出有損國際規則的行為。
報導分析，北韓當局特意將蒲亭贈送座車的消息告知人民，可能是為了強調去年朝俄元首會談後日益密切的兩國關係。另有說法指出，這也可能是俄羅斯向北韓提供武器一事表示感謝，但也可能是俄羅斯不提供北韓希望的尖端武器技術，為了平息金正恩不滿而贈送的禮物。