《步步驚心》格格劉雨欣豪宅遭竊 損失數千萬：幾十年家當掃空
35歲藝人劉雨欣（現名劉玥霏）在宮廷劇《步步驚心》飾演刁蠻的「明玉格格」，被許多台灣粉絲熟識，她近年移居美國，擔任好萊塢電影公司高管，位於洛杉磯的家竟然遭竊，整間屋子被翻箱倒櫃，讓她痛心喊：「幾十年奮鬥的家當一掃而空，加起來幾千萬的損失。」
記者羅凌筠／綜合報導
劉雨欣曬出被洗劫一空的家裡，大門玻璃破裂，竊賊把珠寶、手錶、皮包、現金及卡全部帶走，好幾個名貴的愛馬仕空盒散落一地，劉雨欣說：「一邊收拾殘局，一邊想哭，加州這次之後是真不想待了，留下了強烈的心理陰影，不敢睡覺，這幾天維修工人和保潔給我講述了他們幫其他家被搶的維修經歷，簡直太可怕了。」
劉雨欣聽到，有的家1個月被光顧5次，有的第1天沒偷完第2天又來偷，還打傷了人，有人保險櫃埋地板裡都被勘測出挖走了，她毛骨悚然說：「我住在最好的區，用了那麽多安保系統，賊來的時候，adt、ring全都被屏蔽。現在覺得住最好的方法就是多買保險，養個十幾隻烈犬，家裡常年不離人，學槍自己保自己，其他都沒用。」
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