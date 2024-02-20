黃仁勳狂讚「生科是未來趨勢」！畢業生曝工作現況：台灣玩不起的
即將進入AI時代，輝達（NVIDIA）執行長暨創辦人黃仁勳成為全球最受矚目的企業家，近期他前往杜拜參加2024年世界政府峰會，談話期間更提到「生命科學」是未來趨勢。不過此話一出，卻讓台灣一票生科本科生慘曝台灣的產業現況，認為黃仁勳的預估「不適用於台灣」。
記者潘毅／綜合報導
2024年世界政府峰會上，阿聯酋人工智慧部長奧馬爾 (Omar Bin Sultan Al Olama) 向黃仁勳請教：「若想站在科技的前沿，人們到底應該學習什麼？」而後者則回答：「人類生物學才是科學裡最複雜的領域之一，它不僅複雜，如此難以理解，同時也具有難以置信的影響力。」
黃仁勳隨後解釋，每年電腦科學、軟體都勝過前一年，晶片、基礎設施的進步也同樣有感，但生命科學上的進展寥寥可數。而他仍堅信，在不久的未來將生命科學工程化的學科「生命工程」也即將到來。
黃仁勳的完整談話內容在PTT上掀起討論，更有就讀生科系畢業的網友發起討論「AI之父黃仁勳說未來趨勢是生科，那生科畢業的你我在幹嘛？」他隨後提到，自己畢業後，繼續攻讀研究所，最終肄業，後來跑去當業務，也沒有從事生科相關工作，更發現同屆的朋友之中，「僅一兩個人跑去國衛院或搞研究」，也有些人念後醫轉當醫生，就是沒什麼人在生科領域，紛紛轉投其他領域。
對此，其他鄉民也紛紛感慨回應：「生科需要燒大資金來玩，台灣哪玩的起」、「20年前狂吹生科，錄取分數也超高，畢業一個慘」、「我生技業做幾年，然後去跑船，現任公務員」、「我哥中字生科碩士，之後二轉攝影師，現在接案過不錯」。