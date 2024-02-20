影／向兩人推薦新書！陳水扁未提被韓國瑜打住3天「這是小兒科」

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陳水扁致詞時表示，這本書是阿扁小傳記、阿扁小百科，要推薦給準總統賴清德，因為他執政時，就是朝小野大的政治情況，如何克服、走對的路、走對的事，這本書絕對有參考價值；另外，也要推薦給民眾黨主席柯文哲看，讓他了解如何扮演強而有力的在野監督。
陳水扁舉例，當年他成為第一位民進黨籍的外交國防委員會召委，身為少數在立院要如何爭取各事項，仍是事在人為，所謂「衝突、妥協、進步」，勉勵柯文哲不要妄自菲薄。
陳水扁提到，書中有特別介紹幾位立委同僚，包含黃信介、陳唐山、朱高正、施明德等，至於為何沒寫韓國瑜，他說，「我想說這是小兒科，阿扁被打、去住院三天」，在當年那個時代，國會衝突是沒辦法避免的。
陳水扁說，韓國瑜故事非常勵志，以前曾任立委，後來選上高雄市長、又去選總統，到被罷免，現在又鹹魚翻身、當國會議長，翻轉人生的故事很勵志，希望有機會邀請韓國瑜來上節目，好好聊一下。
台灣文獻館今在台北世貿一館，以「為國存史」為主題舉行新書發表會。國史館今邀請陳水扁、財政部前部長顏慶章、總統府前秘書長陳唐山參與座談；國史館表示，團隊歷經6年，親訪陳水扁46次，分為「從求學到從政」、「從立委到市長」、「首度政黨輪替」、「逆轉連任四年」等4冊、約60萬字。