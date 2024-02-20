NBA／被批評不是好領袖！杜蘭特：「我的人格魅力確實不如他人」

美國職籃NBA鳳凰城太陽球星杜蘭特(Kevin Durant)，在昨日的全明星賽上，全場上場24分鐘，得到18分5籃板5助攻，但西區明星隊最終仍以186：211敗給東區明星，而Kevin Durant賽後也接受美國媒體訪問，談到他自加入NBA以來，始終被批評為不是一名好領袖，對此Durant也承認，並表示他的「人格魅力確實不如人」。 我是廣告 請繼續往下閱讀 Kevin Durant接受美國媒體訪問，談到，對此Durant表示：「我的人格魅力的確不如我的同僚，我的個性並不符合電視上應具備的性格特徵，而且我們談論的許多故事，都沒有在媒體上被講述，同時你也要懂得推銷你在做什麼，而我做得不夠多。我不覺得我需要那麼做，我不覺得我想讓人們稱我是一名領袖，但我的意思不是我不想當領袖，而是因為他們看不到許多在背後發生的事，以及我所說的一切，或者我和我的隊友，以及與團隊所建立的關係。」「但是當這些傢伙說這樣的話，我只能歸咎於他們沒有意識到我想表達的，我自己並沒有推動輿論，或者揭露事實，然後告訴外界我是個多麼優秀的領袖，我不認為這是必要的。我就是將這些歸因於那些人，沒有意識到我是誰。」Kevin Durant說到。至於被問到為何在場上自己總是看起來不開心，KD則是表示那就是人性，並說到：「有時候我不開心，那就是人性所在。我們全隊表現得不好，我自然就不會太開心，那種情緒也許不會持續很久，但在一場糟糕的比賽過後，當我打電話給你時，我也許會不開心4到5個小時。我們擁有正常的人類情緒和反應，當然我的生活很好，我當然不能抱怨任何事，但是有些不好的事情發生了，我並不會假裝對此感到不生氣。」更多最即時、最熱門的運動新聞，請加入「NOW運動」粉絲專頁 NBA／詹皇證實接受治療中 「賽季尾聲非常關鍵！拭目以待吧！」NBA／一路走來備受質疑！「詹皇」LeBron直言：很多人想看我失敗NBA／KD點詹皇偉大之處！21年職業生涯應成新標準 最欣賞持久力NBA／籃網總教練下台！傳戰術設計球員不滿 打算以Simmons為核心