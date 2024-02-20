獨／本土麻疹今年首例曝症狀！初二到「竹北藏壽司」 業者回應了
衛福部疾管署昨（19）日公布台灣國內今年首例本土麻疹病例，該個案為30多歲北部男性出現發燒未退與紅疹，曾於春節大年初二2月11日下午約2時～2時30分，到藏壽司竹北文興店用餐，提醒民眾若於傳染期與個案足跡重疊，建議自主健康管理18天至2月29日。對此，《NOWnews今日新聞》求證台灣藏壽司，業者也回應，「店舖每天都會針對迴轉台、桌椅、餐盤消毒，在衛生安全方面，客人不用擔心有疑慮」。
記者蕭涵云/台北報導
根據衛福部疾管署說明，2024今年首例麻疹本土病例為30多歲北部男性，在2月12日發燒，隔日便因發燒未退而到醫院掛急診，返家後仍持續發燒，且伴隨著咳嗽、喉嚨痛；而於2月15日出現紅疹，經通報檢驗後確診，旋即被安排入住隔離病房，直至目前仍在住院中。
疾管署同時提醒，麻疹為高傳染性疾病，出疹前後4天均具傳染力，提醒民眾，若於傳染期與該個案足跡重疊，建議自主健康管理18天至2月29日。
衛福部疾管署副署長羅一鈞表示，該個案無出國史，因此研判為今年首例麻疹本土病例，目前仍在尋找感染來源。由於個案曾於春節大年初二2月11日下午約2時～2時30分，到過藏壽司竹北文興店，提醒同時間其他用餐民眾留意身體狀況。羅一鈞並指出，如民眾自覺有發燒、鼻炎、結膜炎、紅疹等疑似症狀，建議應盡速就醫，並主動告知醫師相關旅遊及暴露史。
對此，《NOWnews今日新聞》記者求證台灣藏壽司，業者也回應，「店舖每天都會針對迴轉台、桌椅、餐盤消毒，在衛生安全方面，客人不用擔心有疑慮」；進一步詢問是否掌握現場用餐人數等情況，官方則表示「因一整天時段眾多、用餐人數也不少，人流部分有回報主管機關單位；礙於個資法、也已進入調查中，就不方便透露。」