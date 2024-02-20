金廈海域執法釀2漁民死亡　意外引爆兩岸對峙升級

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中國國台辦發言人朱鳳蓮17日表示，兩岸同屬一個中國，台灣是中國領土不可分割的一部分，並強調兩岸漁民自古以來在金廈海域傳統漁場作業，根本不存在所謂「禁止、限制水域」一說，更要求台灣方面儘快「放船放人」。
金門區漁會19日在船主公布欄公告指出，兩岸正處敏感時刻，請漁民朋友切勿越界作業，以保障自身安全。如果遭遇海事糾紛、或遭到中國公務船攔查，請通報漁會或海巡署。
金門觀光船「初日號」19日進行「藍色公路」海上之旅時，遭遇中國海警強制登檢達半小時，海巡派出2艘船艇護航，23名旅客平安返回金門水頭碼頭，部分乘客甚至擔憂回不了台灣。
海委會主委管碧玲20日上午受訪時，除了對中方登檢傷害人民情感表達遺憾之外，也強調未來我方船舶若遇到中國海警登檢，可依據標準程序不停留或轉彎避開，並第一時間通知海委會協助。
中國家屬團在泉州台辦副主任李朝暉帶領下，於20日上午搭乘9時20分的船班，從泉州出發，成員包括家屬6人、律師、海協會，以及泉州紅十字會成員，一行共10人。抵達金門後，先到金門殯葬管理所配合檢方相驗遺體，下午到碼頭引魂，接著舉行法會、祭拜、火化等儀式，將在明日入殮後離境。至於另外2名生還者完成遣返手續後，將於今日離開金門。