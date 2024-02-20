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金廈海域執法釀2漁民死亡　意外引爆兩岸對峙升級

▲中國大陸國台辦發言人朱鳳蓮聲表示，兩岸同屬一個中國，台灣是中國領土不可分割的一部分，並強調兩岸漁民自古以來在金廈海域傳統漁場作業，根本不存在所謂「禁止、限制水域」一說。（資料照／翻攝自國台辦官方微博）
▲中國大陸國台辦發言人朱鳳蓮聲表示，兩岸同屬一個中國，台灣是中國領土不可分割的一部分，並強調兩岸漁民自古以來在金廈海域傳統漁場作業，根本不存在所謂「禁止、限制水域」一說。（資料照／翻攝自國台辦官方微博）

記者呂炯昌／台北報導

中國漁民駕駛快艇大年初五（2月14日）下午在金門海域越界捕魚，在我方海巡追緝時船身翻覆，造成船上4人中有2人不幸落海喪生，另外2人被海巡署救起帶回金門。金門海巡隊指出，中籍船舶已穿越限制水域進入禁止水域，依法執行驅離。金廈海域執法案件竟延燒升級為兩岸政治事件，衝擊原已脆弱的兩岸關係。

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陸委會15日發布新聞稿指出，海巡署金馬澎分署於14日下午接獲民眾舉報1艘陸籍「無船名」快艇於金門北碇島禁止水域內越界捕撈，海巡署依法前往處置，執法過程中，陸船因拒檢蛇行導致船隻翻覆，4名大陸籍人員落海，其中2人經我海巡人員救起後送醫搶救不治。陸委會指出，本案經初步調查，我海巡人員係依法執行職務，過程並無不當。

中國國台辦發言人朱鳳蓮17日表示，兩岸同屬一個中國，台灣是中國領土不可分割的一部分，並強調兩岸漁民自古以來在金廈海域傳統漁場作業，根本不存在所謂「禁止、限制水域」一說，更要求台灣方面儘快「放船放人」。

金門區漁會19日在船主公布欄公告指出，兩岸正處敏感時刻，請漁民朋友切勿越界作業，以保障自身安全。如果遭遇海事糾紛、或遭到中國公務船攔查，請通報漁會或海巡署。

金門觀光船「初日號」19日進行「藍色公路」海上之旅時，遭遇中國海警強制登檢達半小時，海巡派出2艘船艇護航，23名旅客平安返回金門水頭碼頭，部分乘客甚至擔憂回不了台灣。

海委會主委管碧玲20日上午受訪時，除了對中方登檢傷害人民情感表達遺憾之外，也強調未來我方船舶若遇到中國海警登檢，可依據標準程序不停留或轉彎避開，並第一時間通知海委會協助。

中國家屬團在泉州台辦副主任李朝暉帶領下，於20日上午搭乘9時20分的船班，從泉州出發，成員包括家屬6人、律師、海協會，以及泉州紅十字會成員，一行共10人。抵達金門後，先到金門殯葬管理所配合檢方相驗遺體，下午到碼頭引魂，接著舉行法會、祭拜、火化等儀式，將在明日入殮後離境。至於另外2名生還者完成遣返手續後，將於今日離開金門。

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