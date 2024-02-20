全球最有價值25家半導體公司 輝達奪第1、台灣這2家廠商榜上有名
AI熱潮席捲全球，半導體產業在其中扮演重要角色，有財經網站以市值做為評選標準，列出全球最有價值的25家半導體公司，其中，有「護國神山」之稱的台積電排名第2，僅次於近來氣勢正旺的輝達（Nvidia），而「晶圓代工二哥」聯電同樣榜上有名，排名第18名。
記者魏妤庭／台北報導
根據財經新聞網站Insider Monkey以2/15的市值評選，列出全球最有價值25家半導體公司，前10名中，美國企業就佔7名，可見半導體領域中，美國的影響力仍大。而具體排名，毫無意外，冠軍由「AI晶片王」輝達以市值1.83兆美元拿下，而台積電則是以6704.5億美元拿下第2名。
第3名到第5名分別是博通（5909億美元）、超微（2887.4億美元）、英特爾（1868.4億美元）。第6到第10名則分別是高通（1718億美元）、德儀（1435.5美元）、安謀（1299.5億美元）、亞德諾半導體、美光等。而以晶圓代工為主的聯電，則以市值198.3億美元上榜，排名第18名。
另根據勤業眾信（Deloitte & Touche）報告指出，2023年是半導體產業動盪的一年，整體營收大減9.4%，跌至5200億美元。原本預期情況更糟，但在去年第2季、第3季後，有許多半導體公司訂單轉好。同時，該報告表示，2024年半導體市場可望轉好，全球營收預估達5880億美元，超越2022年創下的5740億美元。