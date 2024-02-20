日本「微波美食吃到飽」爆紅！開箱片29萬人朝聖 內行揭最大敗筆
日本又推出新奇的服務了！日籍YouTuber「Tommy」近日開箱全日本唯一一間「微波食品吃到飽食堂」，並曝光裡頭花費及用餐規定，雖然體驗起來感覺很新鮮，但他結完帳忍不住直呼「不會想來第二次」，影片目前已累積29萬觀看數。不少人點出「微波食品吃到飽」最大敗筆就是「限時」，不但讓人吃得很有壓力，還必須把微波時間都算進去，用餐前必須先擬定策略。
記者賴禹妡／綜合報導
Tommy近日上傳新影片，只見他來到大阪難波心齋橋，與哥哥一同開箱全日本唯一的「微波食品吃到飽食堂」。Tommy透露，這是2023年12月1日才剛開幕的店家，店家規定用餐時間為45分鐘，一人餐費為1200日圓（約新台幣251元），超時15分鐘就要再加超時費用600日圓（約新台幣125元），若是要享用酒水喝到飽，一人餐費則是1450日圓（約新台幣303元），超時費用為725日圓（約新台幣151元）。
Tommy一進店內立馬看到整排微波食品，一旁還有冰品、飲料、夾娃娃機等，後方則有許多微波爐供顧客加熱使用；店家還特別規定一人每次只能拿2樣商品，避免食材浪費。由於用餐時間緊迫，還要等待食品加熱微波，因此Tommy與哥哥快速選完就開吃。
Tommy也直言「日本冷凍食品的標準其實平均超高，大部分都是好吃的，我身為日本人，真的蠻驕傲這個冷凍食品的」。2人享用了義大利麵、炒飯、炸豬排、餃子等不同類型的料理，最後結帳卻因為超時，一共付了8700日圓（約新台幣1822元），也就是一人要4350日圓（約新台幣911元），Tommy認為這個價格可以去吃更好的料理，但仍然可以來體驗一次試試看。
影片曝光後，不少人點出「限時」就是最大敗筆，「吃到好有壓力的店，感覺就是便利商店微波食品吃到飽，還需要等微波時間，45分鐘真的超短」、「夾娃娃機、不好拆的包裝、微波等待都會吃時間，要提早擬定策略才划算」，也有人曝光攻略，「我1/3去的，沒有超過時間，微波時去吃冰和裝飲料，接著玩夾娃娃，微波第一次用一個短時間一個長時間的，短的完成先打開吃，接著再微波一個（第三個），然後長時間微波完再去拿第二三個」。