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交通違規1200元以下「擬不記點」　王國材：騎樓違停擬不開放檢舉

▲交通部長王國材今（20）日表示，正在研議「微罪不記點」，檢討罰款1200元以下交通違規不記點。（圖／翻攝Yahoo TV《齊有此理》）
▲交通部長王國材今（20）日表示，正在研議「微罪不記點」，檢討罰款1200元以下交通違規不記點。（圖／翻攝Yahoo TV《齊有此理》）

記者李琦瑋／台北報導

交通違規新制於去年6月30日上路後，1年記滿12點就會被吊扣駕駛執照2個月，以及檢舉魔人存廢問題，掀起民怨，並引發職業駕駛強烈反彈。交通部長王國材今（20）日接受「齊有此理」節目專訪時表示，交通部正在研議「微罪不記點」，檢討罰款在1200元以下，交通違規將不記點，另外，針對騎樓違停問題，擬不開放檢舉，且民眾檢舉違規也不記點。

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提到違規記點新制，王國材表示，根據現行規定，停在紅線未必會記點，但有3種狀況會被記點，停在路口10公尺、消防栓前、公車停靠區10公尺內，對交通安全衝擊非常大，所以都納入記點當中。

但許多縣市臨時停車空間不足，台北市幾乎都畫紅線，紅線臨停違規記點和檢舉制度引起民怨、計程車駕駛不滿。

王國材說，目前希望在今年6月底前，各地方政府在每100或150公尺一定要畫出10%的臨停區域，讓小黃或一般貨車或民眾汽車可以臨停，且在民眾能臨停前，暫緩上述3項違規記點項目，但仍要罰鍰。

王國材提到，大部分駕駛或職業駕駛都遵守規則，違規記點制度初衷是針對「累犯」，因為總是有人認為，繳完錢就沒事，而不斷違規，希望透過短期教育、開罰單後，快速看到成效；記點制度常常在民怨跟生命價值的天人交戰，不做會有生命危險，認真執行又會面臨許多埋怨，所以交通部必須找到平衡點。

王國材表示，目前交通部有在討論交通違規「微罪不記點」，如罰緩1200元以下的違規不記點（包含違規停車）等；對於檢舉達人，也在討論開放檢舉項目，如涉及危險項目才開放檢舉，但微罪就不受理檢舉，例如騎樓停車，正在規畫地方政府有留下1.5公尺的人行空間，不記點、不違規。

王國材說，此外，檢舉達人必須具備充分證據，取締違規要有3分鐘影像等，不能民眾違停一下車就拍，受理檢舉也要有判斷，目前也在檢討中，目前也在檢討，若是民眾檢舉就不記點。

王國材提到，有關1200元以下違規不記點、檢舉不記點、微罪不受理檢舉等，都是討論方向之一，尚未定案，預計在立法院本會期，透過三黨立委共同討論，找出平衡點。

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