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7-11聯名木曜！超商首款「麻辣小龍蝦飯糰」　泱泱指定：飯量加大

▲7-11與《木曜4超玩》首波合推7款聯名商品，包括超商首賣「麻辣小龍蝦飯糰」，泱泱並要求飯糰加大。（圖／業者提供）
▲7-11與《木曜4超玩》首波合推7款聯名商品，包括超商首賣「麻辣小龍蝦飯糰」，泱泱並要求飯糰加大。（圖／業者提供）

記者周淑萍/綜合報導

7-11龍年首波強檔跨界合作，今（20）日公布與擁有234萬訂閱的YouTube頻道的《木曜4超玩》合作，將共同推出一系列的鮮食，包含薯餅蛋堡、博多明太子、麻辣小龍蝦、哇沙米海鮮、蒜了吧！宮保雞丁飯、糖果等，首波共有7項商品。本次聯名主要由木曜女神泱泱和阿部瑪利亞研發，其中，大食量的泱泱就特別要求，麻辣小龍蝦飯量要加大且不加價，邰智源笑說「要分兩餐才吃得完」，聯名商品預計2月21日起開賣，預料之後還會有第二波，會有甜點等商品加入。

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7-ELEVEN開春第一發聯名商品是和高人氣的YouTube頻道《木曜4超玩》合作，在今（20）日的新品發表記者會提到，雙方合作歷經10個月，由節目裡的兩大女神泱泱和阿部瑪利亞負責研發，最後在由邰智源來把關最符合大眾口味的產品。首波合作以該頻道破百萬觀看數的熱門影片為發想，推出3款飯糰，包含了哇沙米海鮮、博多明太子飯糰以及超商首見的麻辣小龍蝦大飯糰。

▲7-ELEVEN x木曜推7款聯名商品。（圖／記者周淑萍攝）
▲三款聯名飯糰包含了哇沙米海鮮、博多明太子飯糰以及超商首見的麻辣小龍蝦大飯糰。（圖／記者周淑萍攝）
其中，「小龍蝦大飯糰」飯量特別加大，就是泱泱主動提議，泱泱提到因為自己平常一個飯糰吃不夠，所以會希望飯糰米飯加量，才能增加飽足感，所以特別推出了特規版的小龍蝦大飯糰，且加量不加價，售價為49元，會先在南部800家門市限定販售，北部、中部目前還無緣吃到該產品，之後視情況才會陸續鋪貨到其他地區。邰智源提到自己最喜歡小龍蝦的口味，但份量太大顆，讓他笑說「要分兩餐才吃得完」。

▲7-ELEVEN x木曜推7款聯名商品。（圖／記者周淑萍攝）
▲7-ELEVEN 攜手木曜推7款聯名商品，邰智源提到自己最喜歡小龍蝦飯糰，但份量太大顆，他笑說「要分兩餐吃」。（圖／記者周淑萍攝）
這次上架的新品「薯餅蛋堡」就是來自於，百萬YouTuber Howhow的發想。邰智源提到薯餅蛋堡就是「澱粉再加澱粉」的組合，飽足感十足，應該可以得到年輕人喜歡。手工糖也是因為有拍過一日系列，延伸推出。另有，蘇蘇虎虎美梅紫啤酒可以喝到紫蘇梅的香味，是款女生也會覺得好入口的啤酒。

▲7-ELEVEN x木曜推7款聯名商品。（圖／記者周淑萍攝）
▲受Howhow激發的「薯餅蛋堡」，邰智源提到應該會受到年輕人喜歡。（圖／記者周淑萍攝）
預計可以帶動該類別1成以上的業績成長，後續還會有第二波產品的研發，泱泱率先透露，之後還會有甜點的品項推出。與超商的合作預告推出後，就有粉絲提到「在飯糰上看見泱泱和阿部會想買」、「一定很美味」，但其實這次產品包裝不會有兩大女神，只會有木曜四超玩的LOGO。

▲7-ELEVEN x木曜推7款聯名商品。（圖／記者周淑萍攝）
▲手工糖充滿木曜元素，應該會吸引粉絲買單。（圖／記者周淑萍攝）
🟡7款聯名商品
📍哇沙米海鮮飯糰，售價59元
📍麻辣小龍蝦新極大飯糰，售價49元
📍博多明太子飯糰，售價49元
📍薯餅蛋堡，售價59元
📍宮保雞丁飯，售價99元
📍OPEN!xPapabubble手工糖，售價99元
📍蘇蘇虎虎美梅紫啤酒，售價99元

▲7-ELEVEN x木曜推7款聯名商品。（圖／記者周淑萍攝）
▲宮保雞丁飯，售價99元。（圖／記者周淑萍攝）
年後胖一圈，全家便利商店則搶推「FIT」健身菜單，由鮮食品牌「健康志向」在線上、線下推出5款新品，在線上開賣2款冷凍雞胸肉，門市則推出豆豆纖蔬多穀盒、地瓜雞胸沙拉、日式胡麻雞絲飯糰3款新品。此外，迎接2月22日世界地瓜日，明（21）日起至4月2日期間，買夯番薯第二件享2折優惠。

▲全家夯番薯祭出第二件2折，加購指定飲品再折5元。（圖／業者提供）
▲全家夯番薯祭出第二件2折，加購指定飲品再折5元。（圖／業者提供）
※【NOWnews 今日新聞】提醒您 酒後不開車，飲酒過量有礙健康！
 

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