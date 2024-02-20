7-11聯名木曜！超商首款「麻辣小龍蝦飯糰」　泱泱指定：飯量加大

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其中，「小龍蝦大飯糰」飯量特別加大，就是泱泱主動提議，泱泱提到因為自己平常一個飯糰吃不夠，所以會希望飯糰米飯加量，才能增加飽足感，所以特別推出了特規版的小龍蝦大飯糰，且加量不加價，售價為49元，會先在南部800家門市限定販售，北部、中部目前還無緣吃到該產品，之後視情況才會陸續鋪貨到其他地區。邰智源提到自己最喜歡小龍蝦的口味，但份量太大顆，讓他笑說「要分兩餐才吃得完」。
這次上架的新品「薯餅蛋堡」就是來自於，百萬YouTuber Howhow的發想。邰智源提到薯餅蛋堡就是「澱粉再加澱粉」的組合，飽足感十足，應該可以得到年輕人喜歡。手工糖也是因為有拍過一日系列，延伸推出。另有，蘇蘇虎虎美梅紫啤酒可以喝到紫蘇梅的香味，是款女生也會覺得好入口的啤酒。
預計可以帶動該類別1成以上的業績成長，後續還會有第二波產品的研發，泱泱率先透露，之後還會有甜點的品項推出。與超商的合作預告推出後，就有粉絲提到「在飯糰上看見泱泱和阿部會想買」、「一定很美味」，但其實這次產品包裝不會有兩大女神，只會有木曜四超玩的LOGO。
🟡7款聯名商品
📍哇沙米海鮮飯糰，售價59元
📍麻辣小龍蝦新極大飯糰，售價49元
📍博多明太子飯糰，售價49元
📍薯餅蛋堡，售價59元
📍宮保雞丁飯，售價99元
📍OPEN!xPapabubble手工糖，售價99元
📍蘇蘇虎虎美梅紫啤酒，售價99元
年後胖一圈，全家便利商店則搶推「FIT」健身菜單，由鮮食品牌「健康志向」在線上、線下推出5款新品，在線上開賣2款冷凍雞胸肉，門市則推出豆豆纖蔬多穀盒、地瓜雞胸沙拉、日式胡麻雞絲飯糰3款新品。此外，迎接2月22日世界地瓜日，明（21）日起至4月2日期間，買夯番薯第二件享2折優惠。
※【NOWnews 今日新聞】提醒您 酒後不開車，飲酒過量有礙健康！