傅崐萁質詢赴陸禁團令、食安爭議　要陳建仁禱告時「對得起人民」

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話鋒一轉，傅崐萁開轟，「您到底是國王的新衣，還是國王的毒藥」，民進黨1月3日宣布開放陸客，結果2月7日就喊停，理由是會影響國家利益，痛批政府用狗屁倒灶理由，在此時此刻成為選舉工具幫凶，「宣布6月1日團客不能過去，請問3月去的就不損及國家利益嗎」，追問到底是陳的意志？還是賴清德意志？
陳建仁回應，因為原來按照新冠疫情，規定不能組團到大陸，後來解禁後開始安排，希望雙方都有共識都能組團觀光，大選後讓旅行業者組團，不過到現在為止，沒有看到大陸組團來到台灣情況，再加上Ｍ503航道改變，才會做出使決議。
傅崐萁再度打斷，要陳建仁回應是誰的意志，不要講其他的事，不過陳建仁並未正面回應。傅接著便曬出民進黨在野時抗議美豬的影片，聲稱賴清德曾說，總統不能犧牲國人健康，更追究台糖豬重量產出變化，台糖豬過去一頭豬可以產出3.17公斤產品，現在變成4.32公斤，質疑恐有洗產地問題，隨即遭陳建仁駁斥。
「就是有洗產地，這就跟巴西蛋、核食一樣！」傅崐萁也提到進口蛋爭議，超思資本額是50萬，負責人只出資1000元就能擔任負責人，還能跟政府簽約進口五億的雞蛋，實屬荒謬，且國人吃了美豬美牛，還換不到CPTPP、RCEP、台美FTA，電價又連年調漲，喊「希望你晚上禱告的時候，能對得起2300萬人」，陳建仁則反嗆，「我會感謝天主」。