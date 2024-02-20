第59屆六堆運動會在屏東麟洛

屏東縣麟洛鄉即將於3月9、10日舉辦第59屆六堆運動會，以其悠久歷史「大武山下小奧運」之美譽聞名。在2月20日的開幕記者會上，屏東縣長周春米、客委會客家文化發展中心主任何金樑、麟洛鄉長鍾慶平等六堆地區代表共同宣布盛會的舉辦，歡迎全國民眾一同感受南部客庄的魅力。
記者莊全成／屏東報導
周春米強調，屏東縣府今年主辦全民運，每月安排豐富的運動主題活動，六堆運動會是其中一大亮點，除了令人期待的運動賽事外，更有選手之夜，邀請金曲歌后彭佳慧、彭佳霓、朱海君、羅文裕、馮士鈞、HOTQGIRL等歌手熱情開唱。期待在麟洛鄉的精心策劃下，為六堆鄉親和全國民眾帶來全新的體驗，呼籲大家踴躍參與，感受屏東客庄的迷人風采。
周春米進一步介紹，感謝客委會和主辦麟洛鄉的努力，今年六堆運動會將包括排球、羽球、競速溜冰、幼兒滑步車、馬拉松等5項賽事，其中馬拉松開放全國參與，預計有超過2,000名選手參與。活動期間還有前堆歷史古蹟行讀(輕旅行)、六堆產業博覽會等一系列活動，希望透過這些活動傳達麟洛鄉的特色和熱情。
麟洛鄉長鍾慶平表示，第59屆六堆運動會由麟洛鄉主辦，預計3月6日在竹田鄉忠義祠點燃聖火，展開六堆12鄉區遶境祈福，而正式的盛大開幕將於3月9日舉行。他邀請大小朋友們一同參與這個年度盛事，共同宣傳行銷六堆，推廣麟洛先鋒堆。詳細資訊可上活動官網查詢。