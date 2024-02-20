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MLB／林昱珉春訓挨轟意外被總教練提及！明星游擊手Perdomo是對手

▲台灣好手林昱珉受邀參與亞利桑納響尾蛇，實戰挨轟卻意外被總教練提及。（圖／美聯社／達志影像）
▲台灣好手林昱珉受邀參與亞利桑納響尾蛇，實戰挨轟卻意外被總教練提及。（圖／美聯社／達志影像）

記者林之越/綜合報導

2023年季後賽的大黑馬亞利桑那響尾蛇隊在今（20）日迎接全隊報到的首個訓練日，台灣好手林昱珉也參與實戰投打練習。林昱珉在練習中遭到對手轟出全壘打牆，卻意外被總教練洛夫羅（Torey Lovullo）提及，因為他的對手是備受媒體關注的明星游擊手佩多摩（Geraldo Perdomo）。

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體育報導網站《FanNation》在報導中指出，響尾蛇總教練Torey Lovullo在接受媒體訪問時，提到了隊中24歲的明星游擊手佩多摩（Geraldo Perdomo）的練習狀況。

他表示：「Geraldo Perdomo將會成為我們主戰的游擊手，預計將會出戰135場至140場。」「他今天以右打者身份將林昱珉的球打出去，我想這對他來說可能感覺很好，但我知道我們還有很長的路要走，我們需要他成為一個相當優質的右打者。」

擁有3年大聯盟資歷的Geraldo Perdomo目前鎮守游擊，除了守備能力突出之外，上賽季打擊率2成46，共敲出100支安打、包含6轟、47打點，更入選生涯首次明星賽。

獨特的是，Geraldo Perdomo是一名左右開弓型的選手，不過他以右打身份面對左投的成績較不理想，上賽季的上壘率和長打率僅有3成04、2成74，相較於綜合打擊成績的3成53、3成59有一段落差，因此左投林昱珉正好是他能夠作為練習的對象。

目前網路上並沒有林昱珉面對Geraldo Perdomo挨轟的影片，不過在推特帳號《The Aint No Fang Podcast》發布的影片中可以看到，林昱珉在對上響尾蛇去年主戰一壘手沃克（Christian Walker）的訓練畫面。

雖然片段僅有一分鐘，但可以看到林昱珉在實戰練習中，雖然最後一球被扎實命中，但也曾讓大聯盟等級的打者揮空，還是讓人期待林昱珉能夠站上大聯盟投手丘的那天。

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