獨／蝦味先中鏢！含致癌物「蘇丹紅」　衛生局急令：全部通路下架

麥當勞點餐櫃檯沒人理！他乾等10分鐘超躁　「出大招」店員秒現身

▲連鎖速食店麥當勞近年開始增設自助點餐機，進行結帳分流，節省顧客排隊時間。（示意圖／記者潘毅攝）
▲連鎖速食店麥當勞近年開始增設自助點餐機，進行結帳分流，節省顧客排隊時間。（示意圖／記者潘毅攝）

記者潘毅／綜合報導

連鎖速食店麥當勞近年開始增設自助點餐機，進行結帳分流，節省顧客排隊時間。不過近期卻有民眾到麥當勞點餐時，想要使用兌換券，隨即前往結帳櫃檯，卻等了整整10分鐘店員都沒回來結帳，讓他決定直接寄出大招，「搬椅子坐在櫃檯前」，竟直接引來店員現身結帳，遭遇也引發大批網友討論。

我是廣告 請繼續往下閱讀
「麥當勞是直接放推人工點餐嗎？」一位民眾在論壇PTT無奈發文，表示自己要使用麥當勞兌換券，只能採取人工點餐，因此前往結帳櫃檯詢問店員。然而店員得知來意後，只應：「等一下才能幫您點餐」，人就消失在櫃檯前，讓原PO乾等。

▲有民眾到麥當勞點餐時，想使用兌換券，前往結帳櫃檯卻等了整整10分鐘都沒有店員現身，讓他決定直接寄出大招，「搬椅子坐在櫃檯前」。（圖／取自PTT）
▲有民眾到麥當勞點餐時，想使用兌換券，前往結帳櫃檯卻等了整整10分鐘都沒有店員現身，讓他決定直接寄出大招，「搬椅子坐在櫃檯前」。（圖／取自PTT）
就這樣10分鐘過去之後，也讓原PO等到煩躁，不禁想問「我可以自己走進去幫自己點嗎？」後來決定直接出招，把內用區的椅子搬到櫃檯前，直接坐下翹著腳等待。沒想到一做出這舉動，店員馬上就現身幫他結帳。原PO在麥當勞乾等十分鐘的遭遇曝光後，也讓不少網友驚呼：「乾等10分鐘我也會不耐煩」、「搬椅子就算了還翹腳，笑死」、「拖椅子XD，有創意給推」。

▲麥當勞台北民生餐廳除了設置自助點餐機，還有外送取餐分流服務。（圖／記者蕭涵云攝）
▲目前麥當勞有許多門市，都已經增設點餐機，卻仍有大批顧客分享不習慣的現況。（示意圖／記者蕭涵云攝）
同時也有不少顧客抱怨點餐機出現後難以習慣的現況：「之前也遇過一堆店員，沒人幫我點餐」、「上次碰到點餐機連續結帳3次的」、「國外就算有點餐機的店永遠也會留一個櫃台點餐」、「以後就只剩機器了，甜心卡都不知道啥時才能整合進點餐機」。

麥當勞叔叔不讓了！85元雞塊套餐點法公開　肯德基爺爺送12元蛋塔

肯德基「買一送一」連吃13天！雞塊買4送4　個人餐111元拚麥當勞

Joeman東京房「地段似泰山蘆洲」！日本房仲估實價：是最後的物件

網紅在台灣成「亂源」代名詞！資深KOL嘆：社會養出的怪物長大了

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀
AI倪珍報新聞