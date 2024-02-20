麥當勞點餐櫃檯沒人理！他乾等10分鐘超躁 「出大招」店員秒現身
連鎖速食店麥當勞近年開始增設自助點餐機，進行結帳分流，節省顧客排隊時間。不過近期卻有民眾到麥當勞點餐時，想要使用兌換券，隨即前往結帳櫃檯，卻等了整整10分鐘店員都沒回來結帳，讓他決定直接寄出大招，「搬椅子坐在櫃檯前」，竟直接引來店員現身結帳，遭遇也引發大批網友討論。
記者潘毅／綜合報導
「麥當勞是直接放推人工點餐嗎？」一位民眾在論壇PTT無奈發文，表示自己要使用麥當勞兌換券，只能採取人工點餐，因此前往結帳櫃檯詢問店員。然而店員得知來意後，只應：「等一下才能幫您點餐」，人就消失在櫃檯前，讓原PO乾等。
就這樣10分鐘過去之後，也讓原PO等到煩躁，不禁想問「我可以自己走進去幫自己點嗎？」後來決定直接出招，把內用區的椅子搬到櫃檯前，直接坐下翹著腳等待。沒想到一做出這舉動，店員馬上就現身幫他結帳。原PO在麥當勞乾等十分鐘的遭遇曝光後，也讓不少網友驚呼：「乾等10分鐘我也會不耐煩」、「搬椅子就算了還翹腳，笑死」、「拖椅子XD，有創意給推」。
同時也有不少顧客抱怨點餐機出現後難以習慣的現況：「之前也遇過一堆店員，沒人幫我點餐」、「上次碰到點餐機連續結帳3次的」、「國外就算有點餐機的店永遠也會留一個櫃台點餐」、「以後就只剩機器了，甜心卡都不知道啥時才能整合進點餐機」。