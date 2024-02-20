因「長太帥」被打到昏迷！泰國小哥被送醫 小混混稱嫉妒
一名15歲的泰國青少年在路上莫名其妙被小混混毆打，少年被緊急送醫後，在醫院昏迷了兩天才甦醒。警方詢問為何對方這麼生氣，沒想到是因為小混混們覺得「他長太帥」。
國際中心/綜合報導
綜合外國媒體報導，泰國烏隆府（Udon）的Ban Nong Kanon Simma區一名15歲少年穆永（Mooyong）近日和朋友外出時遭到一群不相識的小混混圍毆，震驚社會。穆永11日晚間和4位朋友原本騎著摩托車要去剪頭髮，路途中突然被4名青少年包圍挑釁，要求他們下車並「打一架」，穆永無奈詢問對方為何生氣，沒想到對方竟表示「因為你長太帥」。
穆永清醒後向警方表示，當時青少年揮舞著2把槍，導致夥伴無法與他們對抗，而在爭執期間，他的脖子遭到敵對一名16歲少年巴斯（Bas）重擊，讓他當場失去知覺，幸好夥伴見狀後趕緊將他載往醫院，不過也因過於著急，他的腳在乘坐摩托車時沿路被拖行，導致腿也受了傷。
據悉，襲擊穆永的青少年團來自隔壁沙功那空府（Sakon Nakhon）的各個地區，而穆永並非第一個受害者，該群青少年疑似上個月槍殺了另一名受害者，不過警方並未逮捕任何嫌疑犯，目前案件進度毫無進展。