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金夏海域執法引爆兩岸對峙　專家分析：中國政治威嚇、給台灣教訓

▲一艘中國籍快艇載4人，14日下午1時許越界闖入金門海域遭海巡署人員追緝，該船拒檢蛇行翻覆釀2死。圖為海巡隊搜救情況。(金門海巡隊提供)
▲一艘中國籍快艇載4人，14日下午1時許越界闖入金門海域遭海巡署人員追緝，該船拒檢蛇行翻覆釀2死。圖為海巡隊搜救情況。(金門海巡隊提供)

記者呂炯昌／台北報導

中國漁民駕駛快艇大年初五（2月14日）下午在金門海域越界捕魚，在我方海巡追緝時船身翻覆，造成2人不幸落海喪生；金門遊艇「初日號」昨日下午遭中國海警強制登船臨檢達30分鐘，金廈海域執法風波延燒，外界憂慮兩岸關係持續惡化，是否會擦搶走火。專家表示，中國海警強制登船臨檢是政治威嚇動作，不至於擦槍走火。

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《全球防衛雜誌》採訪主任陳國銘表示，中國海警在靠近廈門水域登船臨檢，沒有驅離，對中國算是恩寬，給台灣一個教訓，今日罹難者的家屬到金門領取遺體、舉辦法會，透過民間處理不太有擦槍走火的可能。不過，陳國銘也示警，如果中國要求海警強力執法，未來我方的觀光船、漁船跨越我方劃設的禁限制水域，就會登船盤查，會對漁民生計構成影響。

至於金廈海域執法風波是否可能引變成擦槍走火，導致外離島遭到攻擊？陳國銘表示，福建向金門供水完工後，2018年廈門向金門供水，只要切斷供水，金門就很難過。40年前曾有聲浪呼籲放棄金馬駐軍，將主力放在台灣，現在中國的長程火砲、多管火箭構成金馬外離島構成傷害，現在金馬駐軍很少，不要說軍機，連民航機都很難應付。

國防安全研究院國防戰略與資源研究所所長蘇紫雲表示，這次海上執法事件屬於政治威嚇動作，海上翻船事件中共上升到主權論述，是要模糊中華民國主權，但從中國海警登船臨檢遊艇可以看出中國有在控制力道，中國海警船在金門烏沙角西北方2.6海浬（約5公里），靠近地瓜礁，比較接近中國水域，可以看出中國要展示政治威嚇，但是不過度事態提高，否則會選在靠金門海域。

蘇紫雲指出，中國海警登船臨檢檢查查船舶登記證、船長證書，類似警察臨檢看行照駕照，但是船舶是國家主權、領土的延伸，只是這艘船航行在靠近中國的水岸，我方不能輕掉以輕心，這次事件應該停留在船舶執法階段，發生衝突的機率很小。

蘇紫雲提到，中國海警跟各國紛爭都停在噴水、噴水泡，還沒看出發生熱戰的跡象。針對是否攻擊外離島，中國是有能力，但是機率很低，一但攻打外離島就把台灣推開，而是保持政治壓力、軍事張力，但是不會真的動武，從政治目標、戰略手段應該是這樣。

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