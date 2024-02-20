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新冠併發症創去年8月來新高！JN.1維持主流　流感處高原期

▲衛福部疾管署今（20）日公布流感併發重症與新冠肺炎併發症病例。（圖／記者林志怡攝，2023.12.12）
▲衛福部疾管署今（20）日公布流感併發重症與新冠肺炎併發症病例。（圖／記者林志怡攝，2023.12.12）

記者林志怡／台北報導

衛福部疾管署今（20）日公布流感併發重症與新冠肺炎併發症病例，其中2/13-2/19期間，新冠肺炎本土確定病例（併發症）新增711例，較前一週新增435例上升，為去（2023）年8月以來單週新高；另上週新增63例死亡病例，較前一週新增68例略降；近四週變異株監測總計，本土檢出病毒株以JN.1（69%）為多，其次為EG.5（22%）。

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流感疫情方面，疾管署說明，2/11-2/17期間，門急診類流感就診人次為10萬3250人次，受春節連假部分門診休診影響而較上週下降，但疫情仍處高原期，持續觀察連假後趨勢變化，2/13-2/19新增40例流感併發重症，年齡介於未滿10歲至80多歲，另新增5例死亡，年齡介於30多歲至90多歲。

針對特殊重症或死亡個案，疾管署防疫醫師林詠青表示，其中一例較年輕的流感死算個案為中部30多歲女性，本身無慢性病史、未接種本季流感疫苗，於2月上旬出現發燒、肌肉酸痛等症狀，因為處於過年期間，沒有前往就醫，但因為症狀持續，兩天後到急診。

林詠青說，該位個案經流感快篩檢驗，確診A型流感，醫師開立口服抗病毒藥物、並請患者返家休養，但個案返家後當晚出現意識改變與嘔吐，因此再次就醫，檢查發現發炎指數上升、肝腎功能異常，且X光顯示雙側肺炎，當即收治住院，並給予注射型抗病毒藥物。

然而，林詠青表示，個案住院期間意識改變的情況沒有改善，經檢查發現有腦水腫，雖積極治療，但個案仍在2月中旬、發病第5天過世，死因流行重症併發腦病變以及多重器官衰竭。

新冠肺炎較年輕死亡個案方面，林詠青指出，個案為北部40多歲女性，本身具有高血壓與自體免疫疾病病史，未曾接種新冠疫苗，1月中旬出現發燒、食慾不振、咳嗽等症狀，新冠肺炎檢驗為陽性、胸部X光檢查顯示有雙側肺炎。

林詠青說，個案收治住院後給予抗病毒藥物治療，但腎功能仍急速惡化、加上合併呼吸衰竭、心臟衰竭，於2月上旬死亡，住院過程3周，死因為新冠病毒感染併發感染與急性呼吸衰竭。

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