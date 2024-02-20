日月潭櫻花滿開！涵碧樓1泊2食吃櫻花餐 北投老爺住房賞花學拍照
日月潭周邊的櫻花正值滿開！涵碧樓推出「春舞涵碧．櫻花美饌」賞櫻之旅住房專案，面日月潭180度湖景的湖景套房平日20,200元+10%起、盡攬山巒湖景的湖畔套房平日18,200元+10%起。專案包含早餐之外，還可任選涵碧樓三大餐廳提供的晚套餐乙客，享盡美景與尊榮。北投老爺酒店也響應三層崎花海，即日起至3月31日止，推出「花蜜微旅」住房專案，平日雙人入住含早餐每房每晚5,900元起。
記者葉盛耀/綜合報導
台21線前往日月潭公路兩旁滿開的粉紅櫻花，讓日月潭櫻花季更添浪漫，此時正是前來涵碧樓踏春賞櫻的最好時節，涵碧樓「春舞涵碧．櫻花美饌」賞櫻之旅住房專案，推出多種二天一夜住房專案組合，可擁抱日月潭180度湖景的湖景套房平日20,200元+10%起、假日22,800元+10%起、盡攬山巒湖景的湖畔套房平日18,200元+10%起，假日20,800元+10%起。訂購專案住客除了可在涵碧樓悠閒享用早餐之外，並可任選涵碧樓湖光軒中餐廳、東方餐廳與九重花間日本餐廳三大餐廳提供的中式、西式、日式特製櫻花晚間套餐乙客
涵碧樓的三大餐廳也推出季節限定花見套餐將春櫻入菜，除了看得到櫻花之外，就連盤中美食也是櫻花綻放，搭配櫻花調飲品與各色櫻花小點心。像是湖光軒中餐廳推出花見套餐，主廚將國宴名菜功夫「菊花豆腐」以櫻花入菜，端出「櫻香菊花豆腐」，也有「春暖花開櫻花飯」，有著櫻花蝦獨特的鹹香口感和濃郁的香氣，另還有「乾燒大蝦櫻細麵」等菜色，都能有置身春天盛景之感受。
至於北投老爺酒店，位於新北投捷運站旁，地理位置方便，且距離酒店車程不到十分鐘的北投社三層崎公園近期花海盛開，成就台版富良野美名，是熱門賞花景點。北投老爺即日起至3月31日止推出「花蜜微旅」住房專案，入住即可體驗花香浴球DIY，還另贈11樓品LOUNGE花季特調飲品，雙人入住含早餐，每房每晚只要5,900元起。
此外，北投老爺酒店還特別邀請IG人氣攝影師城市漫遊者法呢共同推出一日限定活動—街拍散策。由人氣攝影師法呢將親自教導旅客簡單攝影技巧，3月9日限定，「花蜜微旅」住房專案房客可以5折優惠報名參加。