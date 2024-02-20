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免費接駁遊客到偏遠旅宿　參山處再增接駁路線

▲武陵櫻花(圖／參山處提供2024.2.20)
▲武陵櫻花(圖／參山處提供2024.2.20)

記者柳榮俊/台中報導

為提升國內外自由行旅客旅遊便利，交通部觀光署去年推動補助小客車租賃業與旅宿業合作提供旅客在地接駁服務，參山國家風景區管理處去年補助業者推出7條路線提供遊客往返交通場站到偏遠旅宿的免費接駁；今年再新增6條路線，包括台中國際機場、苗栗高鐵站到旅宿的接駁，將有助於國外自由行遊客到中彰苗地區旅遊，提升中部觀光能量。

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參山處長曹忠猷表示。配合觀光署「在地有腳」接駁服務政策，去年推出的中彰7條路線免費接送服務，促成5家小客車租賃業者與15家旅宿業者合作；接駁路線包括：高鐵烏日站往返大梨山、谷關、大坑等地區旅宿，以及彰化火車站、朝馬轉運站往返海線旅宿等等，接送遊客3千多人次，成效良好。今年新增6條路線，包括5家小客車租賃業者、16家旅宿業者合作，希望透過免費接送的服務，吸引更多遊客到參山轄區旅遊，進一步達到整個觀光圈的觀光產業鏈串連。


今年新增6條路線，包括5家小客車租賃業者、16家旅宿業者合作，路線有「高鐵烏日站」⇄「若茵民宿」、「高鐵烏日站」⇄「松之戀」、「台中國際機場」⇄「宮后文旅」、「高鐵烏日站」⇄「天后民宿」、「苗栗高鐵」⇄「享沐時光」、「苗栗高鐵」⇄「湯悅溫泉會館」等等，自由行遊客事先與合作旅宿預約，即可在台中國際機場、高鐵烏日站、苗栗高鐵站、苗栗火車站搭乘小客車，往返住宿地點，提升旅遊交通便利性。


新增合作旅宿業有台中市包括:景雅民宿、出雲山莊、雅元民宿、若茵民宿、木佃軒民宿、劦陶宛、松之戀，彰化鹿港包括永樂酒店、鹿港澄悅酒店、苗栗縣包括欣達休閒旅館、享沐時光、霧上雲端、湯悅溫泉會館等。


參山處指出，「在地接駁服務」由旅宿業者與小客車租賃業者合作提供定時、定點、免費接駁旅客往返「運輸場站至住宿地點」的服務，以補足公共運輸場站至旅宿的「最後1哩路」。

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