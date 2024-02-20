免費接駁遊客到偏遠旅宿　參山處再增接駁路線

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參山處長曹忠猷表示。配合觀光署「在地有腳」接駁服務政策，去年推出的中彰7條路線免費接送服務，促成5家小客車租賃業者與15家旅宿業者合作；接駁路線包括：高鐵烏日站往返大梨山、谷關、大坑等地區旅宿，以及彰化火車站、朝馬轉運站往返海線旅宿等等，接送遊客3千多人次，成效良好。今年新增6條路線，包括5家小客車租賃業者、16家旅宿業者合作，希望透過免費接送的服務，吸引更多遊客到參山轄區旅遊，進一步達到整個觀光圈的觀光產業鏈串連。
今年新增6條路線，包括5家小客車租賃業者、16家旅宿業者合作，路線有「高鐵烏日站」⇄「若茵民宿」、「高鐵烏日站」⇄「松之戀」、「台中國際機場」⇄「宮后文旅」、「高鐵烏日站」⇄「天后民宿」、「苗栗高鐵」⇄「享沐時光」、「苗栗高鐵」⇄「湯悅溫泉會館」等等，自由行遊客事先與合作旅宿預約，即可在台中國際機場、高鐵烏日站、苗栗高鐵站、苗栗火車站搭乘小客車，往返住宿地點，提升旅遊交通便利性。
新增合作旅宿業有台中市包括:景雅民宿、出雲山莊、雅元民宿、若茵民宿、木佃軒民宿、劦陶宛、松之戀，彰化鹿港包括永樂酒店、鹿港澄悅酒店、苗栗縣包括欣達休閒旅館、享沐時光、霧上雲端、湯悅溫泉會館等。
參山處指出，「在地接駁服務」由旅宿業者與小客車租賃業者合作提供定時、定點、免費接駁旅客往返「運輸場站至住宿地點」的服務，以補足公共運輸場站至旅宿的「最後1哩路」。