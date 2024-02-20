韓國逾6千醫遞辭呈！25手術遭取消　民眾怒：把人民當做人質

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據韓國保健福祉部次長朴敏洙表示，截至20日，全國100間醫院中，已有6415名實習醫生、住院醫生遞出辭呈，請辭醫生的人數佔全國人數55％，當中已有1600人展開罷工，佔辭職醫生的25％。
韓國《中央日報》引述保健福祉部消息人士稱， 19日已向「大韓實習住院醫生協議會」兩名幹部發出行政處分令，指他們涉嫌違反當局「禁止教唆醫生集體行動」的命令。
韓國當局已經下令831人返回工作崗位，各醫院也未受理實習醫生、住院醫生辭職。不過醫師罷工已經影響部分醫院運作。
朴敏洙表示，截至19日下午6時，已接獲因醫師集體行動而影響的醫療案件共有34例，其中包含取消手術25例、取消看診4例、拒絕治療3例、延後住院2例。實際的取消手術案例更多。
其中有一名孩童等了一年終於要進行手術，家長也已請假準備陪病，但突然被迫延後住院。該名家長呼籲所有住院醫師回到患者身邊，「不應為了表達一己訴求而危及患者的生命」；首爾峨山醫院一名癌症患者照護人員表示，受到罷工影響，他的患者被告知轉送鄰近醫院，3月再回峨山醫院。
名列首爾五大醫院之一的世福蘭斯（SEVERANCE）醫院抗癌中心的受理櫃台19日一早已有50多人等候。有一名罹患食道癌二期的8旬老翁表示，若罷工持續，他很害怕自己無法及時開刀，因而死去。
面對韓國醫界集體罷工請辭，部分患者和家屬對實習與住院醫師集體辭職相當憤慨。有一名63歲住院患者表示，「醫生最先做的應該是救人，現在這樣把患者當成人質，說得過去嗎？」還有民眾直呼這是「將韓國人作為人質」。
《韓聯社》報導稱，目前實習醫生罷工的舉動尚未對醫療服務造成重大干擾。儘管韓國當局正計劃引進替代人員來填補住院醫生的空缺職位，但隨著罷工時間拉長，不免也會達到極限。