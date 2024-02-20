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劉冠廷背叛枕邊人王淨「從影最難演」　《非殺人小說》大結局噴淚

▲劉冠廷在《非殺人小說》背叛枕邊人王淨。（圖／CATCHPLAY提供）
▲劉冠廷在《非殺人小說》背叛枕邊人王淨。（圖／CATCHPLAY提供）

記者羅凌筠／綜合報導

在2024年懸疑台劇代表作《非殺人小說》裡，劉冠廷背著女友王淨外遇隋棠，捲入一樁謀殺案，劇中各懷鬼胎人物和意料之外的劇情，隨著每周更新集數引發話題，除蟬聯CATCHPLAY+影音平台4周觀看排行冠軍之外，於2月18日在CATCHPLAY電影台播出的大結局，更將「到底凶手是誰」的討論度衝到最高點，劉冠廷坦言這是從影最難的一次演出。

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▲王淨（右）與導演柯貞年討論劇本。（圖／CATCHPLAY提供）
▲王淨（右）與導演柯貞年討論劇本。（圖／CATCHPLAY提供）
劇中，劉冠廷發現了誰是陷害他的真凶，此一橋段飆出了0.45的瞬間最高收視率，稱霸同時段台劇收視，緊湊又撲朔迷離的故事獲網友大讚「劇情反轉引人入勝，一口氣看完很爽」、「真的一開追就停不下來」。此外，劉冠廷和王淨飾演的「東路CP」結局逼哭一堆粉絲，網友紛紛留言「最後一集根本讓人哭爆」、「東東和小路的橋段看到哭QQ」。

▲隋棠（左）與方郁婷對戲。（圖／CATCHPLAY提供）
▲隋棠（左）與方郁婷對戲。（圖／CATCHPLAY提供）
劉冠廷日前坦言這是從影最難的一次演出，因此特別想跟劇中所飾演角色「東東」說：「如果能重來，希望你在追逐自己夢想的同時別忘了身邊的人。」王淨則表示：「很感謝在2022年時能遇到導演創造出來的小路。希望觀眾在看《非殺人小說》中，看到得不僅僅只是懸疑，還有各種不一樣形式的愛。」

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