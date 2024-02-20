涉強制猥褻女書記官　司法院出手！士院停職法官送監察院審查

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北院候補法官趙書郁、趙德韻、范雅涵，桃院候補法官謝承益、林其玄，台中地院候補法官楊雅婷、江健鋒、鄭咏欣，橋院候補法官林婉昀、宜蘭地院候補法官陳盈孜等10人候補服務成績及格。
人審會同意發給南投地院候補法官魏睿宏稅務類型專業法官證明書；苗院調法務部司法官學院辦事法官劉奕榔行政訴訟類型專業法官證明書；北院法官陳裕涵、南投地院法官鄭順福、橋院法官楊捷羽等3人勞動類型專業法官證明書。
同意發給北院法官林幸怡刑事金融類型專業法官證明書；智財及商業法院法官王碧瑩、士院調司法院辦事法官劉育琳等2人民事智慧財產類型專業法官證明書；雄院法官陳鑕靂刑事智慧財產類型專業法官證明書；桃院法官毛松廷、嘉義地院法官洪嘉蘭、雄院法官兼庭長何悅芳、法官呂佩珊、基隆地院法官施添寶、花蓮地院試署法官邱佳玄等6人家事類型專業法官證明書。
※【NOWnews 今日新聞】提醒：如果您或家人、朋友遭受家庭暴力、性侵害或性騷擾的困擾，或是您知道有兒童、少年、老人或身心障礙者受到身心虐待、疏忽或其他嚴重傷害其身心發展的行為，請主動撥113，透過專業社工員處理，救援受虐者脫離危機。
※ 拒絕暴力請撥打：113、110